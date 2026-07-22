Звезда «Жизни по вызову» поддержала Безрукова, оплатившего обучение студентам во ВГИКе

«Конечно, это правильно. У нас на курсе тоже 10 бюджетных мест. Такого не было никогда. Есть очень талантливые ребята и из новых регионов. Мы понимаем, что там семьям вообще тяжело. Поэтому Даша Мороз тоже ищет варианты для таких ребят», — поделилась актриса.