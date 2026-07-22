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Звезда «Жизни по вызову» поддержала Безрукова, оплатившего обучение студентам во ВГИКе

Актриса Смирнова назвала правильным решение Безрукова оплатить студентам учебу
Ольга Смирнова
Ольга СмирноваИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Ольга Смирнова в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала решение Сергея Безрукова оплатить учебу своим студентам во ВГИКе. Она призналась, что считает правильным бесплатное обучение в актерских вузах.

На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» актриса поделилась, что с этого года тоже будет преподавать. Вместе с Дарьей Мороз они набрали курс в Московской школе кино.

«Конечно, это правильно. У нас на курсе тоже 10 бюджетных мест. Такого не было никогда. Есть очень талантливые ребята и из новых регионов. Мы понимаем, что там семьям вообще тяжело. Поэтому Даша Мороз тоже ищет варианты для таких ребят», — поделилась актриса.

Ранее актер Анатолий Котт рассказал, что Сергей Безруков полностью оплатил обучение своим студентам. 

Также стало известно, что Анна Пересильд будет учиться актерскому мастерству на курсе Дарьи Мороз.