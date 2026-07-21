У дочери звезды «Друзей» нашли редкую форму рака

У дочери звезды сериала «Друзья» Лорен Том нашли редкую форму рака. Новым постом 64-летняя американская актриса поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость опубликовала несколько фотографий своей 25-летней дочери Элли и рассказала, что девушке диагностировали тяжелое заболевание.
«Это моя прекрасная дочь Элли. В настоящее время она борется с остеосаркомой (раком костей), и мы с семьей делаем все возможное, чтобы помочь ей вылечиться», — написала артистка.
Женщина не стала рассказывать о том, какие именно прогнозы относительно диагноза дают врачи. «Нам предстоит долгий путь», — добавила она.
В «Друзьях» Лорен Том сыграла Джули — избранницу главного героя Росса Геллера (Дэвид Швиммер).