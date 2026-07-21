Беременная Энн Хэтэуэй не смогла сдержать слез во время участия в ток-шоу Вупи Голдберг. Актрису растрогали слова телеведущей, которая похвалила ее за актерскую карьеру.
«Было замечательно наблюдать за твоим взрослением. Ты просто расцвела, превратилась в эту потрясающую актрису», — сказала Голдберг.
43-летняя Хэтэуэй попыталась остановить ведущую, однако не смогла сдержать эмоций. Голдберг не стала прерываться и объяснила, что Хэтэуэй важно услышать эти слова: «Девочка! Да! Да! Ты должна это знать».
На глаза Хэтэуэй быстро навернулись слезы. Она с иронией отметила, что плакала бы, даже если бы не была беременна.
Ранее Энн Хэтэуэй раскрыла подробности готовящихся «Дневников принцессы 3».