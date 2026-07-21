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Беременная Энн Хэтэуэй расплакалась на шоу Вупи Голдберг

Ведущая растрогала актрису комплиментами
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media

Беременная Энн Хэтэуэй не смогла сдержать слез во время участия в ток-шоу Вупи Голдберг. Актрису растрогали слова телеведущей, которая похвалила ее за актерскую карьеру.

«Было замечательно наблюдать за твоим взрослением. Ты просто расцвела, превратилась в эту потрясающую актрису», — сказала Голдберг.

43-летняя Хэтэуэй попыталась остановить ведущую, однако не смогла сдержать эмоций. Голдберг не стала прерываться и объяснила, что Хэтэуэй важно услышать эти слова: «Девочка! Да! Да! Ты должна это знать».

На глаза Хэтэуэй быстро навернулись слезы. Она с иронией отметила, что плакала бы, даже если бы не была беременна. 

Ранее Энн Хэтэуэй раскрыла подробности готовящихся «Дневников принцессы 3».