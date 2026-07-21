Шарлиз Терон осудили за неприличный комментарий о женатом Мэтте Дэймоне

Голливудскую актрису Шарлиз Терон раскритиковали за комплимент женатому коллеге по фильму «Одиссея» Мэтту Дэймону. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
«Я видела его без всего этого костюма. Он невероятный, просто невероятный! Я сейчас смотрю на его ягодицы. Мне не следовало так делать! Это просто неправильно. Но, да, он выглядел потрясающе», — заявила Терон в интервью.
Однако интернет-пользователи посчитали, что актриса не должна была так выражаться о своем коллеге, который женат на Лучиане Босан Барросо.
«Кто вообще считает нормальным говорить такое о женатом мужчине, с которым ты только что работала? Его дочери уже достаточно взрослые, чтобы это прочитать. Ты — мерзкая особа, Шарлиз», «Она такая противная», «Представьте, если бы мужчина сказал такое о женщине, с которой он работает. Вот это двойные стандарты!» — писали читатели Daily Mail.
Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье на премьере.