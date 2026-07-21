Шарлиз Терон осудили за неприличный комментарий о женатом Мэтте Дэймоне

«Кто вообще считает нормальным говорить такое о женатом мужчине, с которым ты только что работала? Его дочери уже достаточно взрослые, чтобы это прочитать. Ты — мерзкая особа, Шарлиз», «Она такая противная», «Представьте, если бы мужчина сказал такое о женщине, с которой он работает. Вот это двойные стандарты!» — писали читатели Daily Mail.