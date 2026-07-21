Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шарлиз Терон осудили за неприличный комментарий о женатом Мэтте Дэймоне

Актрису Шарлиз Терон осудили за комментарий о фигуре женатого Мэтта Дэймона
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media

Голливудскую актрису Шарлиз Терон раскритиковали за комплимент женатому коллеге по фильму «Одиссея» Мэтту Дэймону. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

«Я видела его без всего этого костюма. Он невероятный, просто невероятный! Я сейчас смотрю на его ягодицы. Мне не следовало так делать! Это просто неправильно. Но, да, он выглядел потрясающе», — заявила Терон в интервью.

Однако интернет-пользователи посчитали, что актриса не должна была так выражаться о своем коллеге, который женат на Лучиане Босан Барросо.

«Кто вообще считает нормальным говорить такое о женатом мужчине, с которым ты только что работала? Его дочери уже достаточно взрослые, чтобы это прочитать. Ты — мерзкая особа, Шарлиз», «Она такая противная», «Представьте, если бы мужчина сказал такое о женщине, с которой он работает. Вот это двойные стандарты!» — писали читатели Daily Mail.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье на премьере.