Актриса из «Реальных пацанов» о дружбе в кино и шоу-бизнесе: «Завистники всегда есть»

«В каждом человеке намешано много всего: и гордыня, и светлые ощущения. Поэтому я не могу сказать, что в шоу-бизнесе какие-то определенно злые люди. Нет. У меня появились настоящие друзья [в кино]. Мне несложно, видимо, их находить. Завистники всегда есть, как и хейтеры, куда без них. Это часть нашей жизни», — рассказала знаменитость.