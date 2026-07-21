Актриса Ольга Смирнова заявила о сокращении кинопроектов в России

«Я всегда готова работать больше, но, к сожалению, ситуация складывается по-разному. У меня, наверное, в первый раз за всю карьеру, когда такой большой поток премьер. Конечно, мне это очень приятно. В этом году еще история с кино, что проекты сократились. Съемки есть, но не так, как в прошлые годы было. Поэтому сейчас все актеры такие: “Что? Где? Какие съемки?” Я не та актриса, которая выбирает и отказывается», — поделилась знаменитость.