Михаил Ефремов и Данила Козловский исполнят главные роли в фильме «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака. Это будет первая роль Ефремова в кино после освобождения из колонии. О проекте стало известно 21 июля во время очной защиты фильмов, претендующих на финансовую поддержку Фонда кино.
«Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории», — отметил Баршак.
Также в актерский состав драмеди вошли Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова, Иван Замотаев и другие.
По сюжету, молодой учитель Кирилл, который в одиночку воспитывает шестилетнего сына и выплачивает ипотеку, получает предложение поставить спектакль в провинциальном театре. Гонорара хватит, чтобы полностью закрыть кредит, но есть одно условие — постановка должна с треском провалиться. Вскоре герой узнает, что художественным руководителем театра в Ельце является его родной отец Георгий, с которым он никогда не общался.
Заявленный бюджет фильма — 130 млн рублей. По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 миллиона зрителей.