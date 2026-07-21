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Михаил Ефремов вернется в кино в драмеди с Данилой Козловским «Отец. Еще отец»

Для Ефремова это будет первая работа в кино после выхода из колонии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Михаил Ефремов и Данила Козловский исполнят главные роли в фильме «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака. Это будет первая роль Ефремова в кино после освобождения из колонии. О проекте стало известно 21 июля во время очной защиты фильмов, претендующих на финансовую поддержку Фонда кино.

«Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории», — отметил Баршак.

Также в актерский состав драмеди вошли Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина БезруковаИван Замотаев и другие.

Данила Козловский
Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

По сюжету, молодой учитель Кирилл, который в одиночку воспитывает шестилетнего сына и выплачивает ипотеку, получает предложение поставить спектакль в провинциальном театре. Гонорара хватит, чтобы полностью закрыть кредит, но есть одно условие — постановка должна с треском провалиться. Вскоре герой узнает, что художественным руководителем театра в Ельце является его родной отец Георгий, с которым он никогда не общался.

Заявленный бюджет фильма — 130 млн рублей. По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 миллиона зрителей.