По сюжету, молодой учитель Кирилл, который в одиночку воспитывает шестилетнего сына и выплачивает ипотеку, получает предложение поставить спектакль в провинциальном театре. Гонорара хватит, чтобы полностью закрыть кредит, но есть одно условие — постановка должна с треском провалиться. Вскоре герой узнает, что художественным руководителем театра в Ельце является его родной отец Георгий, с которым он никогда не общался.