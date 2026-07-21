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Актриса, которая умеет смешить. 10 комедийных ролей королевы перевоплощений Нонны Гришаевой

Актрисе Нонне Гришаевой под силу любые роли — и острохарактерные, и драматические. Однако дорогу к сердцам зрителей она проложила прежде всего комедийными образами. К 55-летнему юбилею заслуженной артистки России собрали ее лучшие роли в комедиях
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Нонна Гришаева
Нонна ГришаеваИсточник: Legion-Media.ru

«День радио»

Теперь уже культовый музыкальный спектакль команды «Квартет И» впервые был представлен в 2001 году, а семь лет спустя на экраны вышел фильм «День радио».

Кадр из фильма «День радио»
Кадр из фильма «День радио»

В обоих проектах Нонна Гришаева уморительно сыграла красотку Нонну — диджея вымышленной радиостанции, для сотрудников которой наступил далеко не самый удачный день.

«День выборов»

Кадр из фильма «День выборов»
Кадр из фильма «День выборов»

Еще один совместный проект Нонны Гришаевой и «Квартета И». Как и в случае с «Днем радио», премьера сначала состоялась на театральной сцене, а в 2007 году режиссер Олег Фомин снял фильм «День выборов». Теперь коллективу «Как бы радио» нужно «сделать рейтинги» совершенно бестолковому кандидату в губернаторы.

Гришаева играет все ту же «красотку» — темпераментную, характерную и ироничную. В 2016 году она снялась в продолжении истории, только теперь исполнила роль не просто «красотки Нонны», а «красотки Нонны Валентиновны», которая доросла до телеведущей.

«Моя прекрасная няня»

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Гришаева не раз снималась в ситкомах и даже в эпизодах создавала яркие, запоминающиеся образы. Так, в 25-й серии культового ситкома нулевых «Моя прекрасная няня» актриса воплотила на экране сестру главной героини — Нину Владимировну, «мисс Жмеринка — 99».

«Люба, дети и завод…»

Кадр из сериала «Люба, дети и завод...»
Кадр из сериала «Люба, дети и завод...»

«Люба, дети и завод…» — отечественная адаптация американского ситкома «Грейс в огне», вышедшая на экраны в 2005 году. Гришаева сыграла в нем взбалмошную официантку Настю Пряхину, лучшую подругу главной героини Любы, которая постоянно попадает в различные ситуации.

«Папины дочки»

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

В популярнейшем ситкоме «Папины дочки» Гришаева сыграла Людмилу Сергеевну Васнецову — нерадивую мать пяти девочек, которая оставила семью ради новой любви. Она возвращается в 127-й серии и заново узнает своих дочерей.

Прямо скажем, характеристика героини не самая привлекательная, но Гришаевой удалось сыграть ее так, чтобы зрители прониклись симпатией к Людмиле Васнецовой. За эту роль актриса получила премии «Женщина года — 2009» и «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». В 2023 году Гришаева вернулась к образу Людмилы Сергеевны в спин-оффе ситкома «Папины дочки. Новые».

«Мужчина с гарантией»

Кадр из фильма «Мужчина с гарантией»
Кадр из фильма «Мужчина с гарантией»Источник: Кино Mail

В комедии «Мужчина с гарантией» (2012) Гришаева снялась вместе с Александром Олешко — своим коллегой по суперпопулярной в 2010-е годы пародийной передаче «Большая разница». Он играет доброго и несколько наивного охранника торгового центра, а Гришаева — совладелицу того же ТЦ, которая заключает безнравственное пари с конкурентом о том, что сможет выйти замуж за пять дней. Жертвой ее обольщения становится охранник Вадим.

Критики довольно благосклонно приняли фильм продюсера Сарика Андреасяна, особенно отмечая легкость и обаяние актерского дуэта Олешко и Гришаевой.

«О чем говорят мужчины»

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»
Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Еще один известнейший проект «Квартета И» — история о разговорах мужчин среднего возраста, в которой едва ли не каждый эпизод превратился в цитату и ушел в народ. Гришаева воплотила на экране воображаемую жену Ростислава — самого любвеобильного персонажа фильма «О чем говорят мужчины».

«All inclusive, или Все включено»

Кадр из фильма «All Inclusive, или Все включено»
Кадр из фильма «All Inclusive, или Все включено»

Еще один образ состоятельной и коварной женщины Гришаева воплотила в комедии «All inclusive, или Все включено» (2011). Ее героиня Эвелина проводит страстную ночь с владельцем ветеринарной клиники Андреем. Однако об этом узнает ревнивый супруг Эвелины — олигарх Эдуард Петрович.

Чтобы спастись от мести обманутого мужа, Андрею приходится укрыться на турецком курорте. В 2013 году вышло продолжение комедии.

«На измене»

Кадр из фильма «На измене»
Кадр из фильма «На измене»

В комедии положений «На измене» Гришаева точно сыграла, по ее же словам, «типичную сволочь» — жену чиновника и кандидата в депутаты. Героиня ведет светский образ жизни, старательно создает иллюзию идеальной семьи, но на самом деле терпеть не может супруга и готова изменить ему при первой же возможности.

«Беспринципные»

Кадр из сериала «Беспринципные»
Кадр из сериала «Беспринципные»

В 2020 году Нонна Гришаева появилась в одном из самых громких проектов для онлайн-платформ — сериале «Беспринципные». Это сборник сатирических новелл о жителях престижных районов Москвы. В одной из них Гришаева сыграла судью Верховного суда РФ Валерию Сергеевну Иванову.