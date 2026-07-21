В комедии «Мужчина с гарантией» (2012) Гришаева снялась вместе с Александром Олешко — своим коллегой по суперпопулярной в 2010-е годы пародийной передаче «Большая разница». Он играет доброго и несколько наивного охранника торгового центра, а Гришаева — совладелицу того же ТЦ, которая заключает безнравственное пари с конкурентом о том, что сможет выйти замуж за пять дней. Жертвой ее обольщения становится охранник Вадим.