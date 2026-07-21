«День радио»
Теперь уже культовый музыкальный спектакль команды «Квартет И» впервые был представлен в 2001 году, а семь лет спустя на экраны вышел фильм «День радио».
В обоих проектах Нонна Гришаева уморительно сыграла красотку Нонну — диджея вымышленной радиостанции, для сотрудников которой наступил далеко не самый удачный день.
«День выборов»
Еще один совместный проект Нонны Гришаевой и «Квартета И». Как и в случае с «Днем радио», премьера сначала состоялась на театральной сцене, а в 2007 году режиссер Олег Фомин снял фильм «День выборов». Теперь коллективу «Как бы радио» нужно «сделать рейтинги» совершенно бестолковому кандидату в губернаторы.
Гришаева играет все ту же «красотку» — темпераментную, характерную и ироничную. В 2016 году она снялась в продолжении истории, только теперь исполнила роль не просто «красотки Нонны», а «красотки Нонны Валентиновны», которая доросла до телеведущей.
«Моя прекрасная няня»
Гришаева не раз снималась в ситкомах и даже в эпизодах создавала яркие, запоминающиеся образы. Так, в 25-й серии культового ситкома нулевых «Моя прекрасная няня» актриса воплотила на экране сестру главной героини — Нину Владимировну, «мисс Жмеринка — 99».
«Люба, дети и завод…»
«Люба, дети и завод…» — отечественная адаптация американского ситкома «Грейс в огне», вышедшая на экраны в 2005 году. Гришаева сыграла в нем взбалмошную официантку Настю Пряхину, лучшую подругу главной героини Любы, которая постоянно попадает в различные ситуации.
«Папины дочки»
В популярнейшем ситкоме «Папины дочки» Гришаева сыграла Людмилу Сергеевну Васнецову — нерадивую мать пяти девочек, которая оставила семью ради новой любви. Она возвращается в 127-й серии и заново узнает своих дочерей.
Прямо скажем, характеристика героини не самая привлекательная, но Гришаевой удалось сыграть ее так, чтобы зрители прониклись симпатией к Людмиле Васнецовой. За эту роль актриса получила премии «Женщина года — 2009» и «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». В 2023 году Гришаева вернулась к образу Людмилы Сергеевны в спин-оффе ситкома «Папины дочки. Новые».
«Мужчина с гарантией»
В комедии «Мужчина с гарантией» (2012) Гришаева снялась вместе с Александром Олешко — своим коллегой по суперпопулярной в 2010-е годы пародийной передаче «Большая разница». Он играет доброго и несколько наивного охранника торгового центра, а Гришаева — совладелицу того же ТЦ, которая заключает безнравственное пари с конкурентом о том, что сможет выйти замуж за пять дней. Жертвой ее обольщения становится охранник Вадим.
Критики довольно благосклонно приняли фильм продюсера Сарика Андреасяна, особенно отмечая легкость и обаяние актерского дуэта Олешко и Гришаевой.
«О чем говорят мужчины»
Еще один известнейший проект «Квартета И» — история о разговорах мужчин среднего возраста, в которой едва ли не каждый эпизод превратился в цитату и ушел в народ. Гришаева воплотила на экране воображаемую жену Ростислава — самого любвеобильного персонажа фильма «О чем говорят мужчины».
«All inclusive, или Все включено»
Еще один образ состоятельной и коварной женщины Гришаева воплотила в комедии «All inclusive, или Все включено» (2011). Ее героиня Эвелина проводит страстную ночь с владельцем ветеринарной клиники Андреем. Однако об этом узнает ревнивый супруг Эвелины — олигарх Эдуард Петрович.
Чтобы спастись от мести обманутого мужа, Андрею приходится укрыться на турецком курорте. В 2013 году вышло продолжение комедии.
«На измене»
В комедии положений «На измене» Гришаева точно сыграла, по ее же словам, «типичную сволочь» — жену чиновника и кандидата в депутаты. Героиня ведет светский образ жизни, старательно создает иллюзию идеальной семьи, но на самом деле терпеть не может супруга и готова изменить ему при первой же возможности.
«Беспринципные»
В 2020 году Нонна Гришаева появилась в одном из самых громких проектов для онлайн-платформ — сериале «Беспринципные». Это сборник сатирических новелл о жителях престижных районов Москвы. В одной из них Гришаева сыграла судью Верховного суда РФ Валерию Сергеевну Иванову.