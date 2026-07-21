Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер «Тайн следствия» и «Кончится лето» Дмитрий Поднозов

Популярный российский актер ушел на 65-м году жизни после тяжелой болезни
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов

Ушел из жизни российский актер Дмитрий Поднозов, известный широкой публике по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мажор» и фильме «Кончится лето». Ему было 64 года.

О смерти артиста сообщили в театре «Особняк», художественным руководителем которого он являлся. 

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — говорится в некрологе, опубликованном на странице театра.

Кадр из фильма «Кончится лето»
Кадр из фильма «Кончится лето»

В последние годы Поднозов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В 2025 году у него диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Коллеги собирали средства на лечение актера.

Дмитрий Поднозов запомнился зрителям по проектам «Консультант», «Чернобыль» и «Белый снег». Особую популярность ему принесли роли в сериалах «Тайны следствия» и «Московский дворик». В 2024 году он появился в сериале «Комбинация», а в 2025-м сыграл в исторических кинолентах «Пророк. История Александра Пушкина» и «Государь».