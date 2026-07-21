Ушел из жизни российский актер Дмитрий Поднозов, известный широкой публике по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мажор» и фильме «Кончится лето». Ему было 64 года.
О смерти артиста сообщили в театре «Особняк», художественным руководителем которого он являлся.
«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — говорится в некрологе, опубликованном на странице театра.
В последние годы Поднозов боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В 2025 году у него диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Коллеги собирали средства на лечение актера.
Дмитрий Поднозов запомнился зрителям по проектам «Консультант», «Чернобыль» и «Белый снег». Особую популярность ему принесли роли в сериалах «Тайны следствия» и «Московский дворик». В 2024 году он появился в сериале «Комбинация», а в 2025-м сыграл в исторических кинолентах «Пророк. История Александра Пушкина» и «Государь».