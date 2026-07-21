Американский актер, комик, обладатель неофициального титула «самый смешной человек на планете» Робин Уильямс родился 75 лет назад, 21 июля 1951 года. За без малого 40 лет актерской деятельности он создал впечатляющее количество ярких персонажей, которые не теряют популярности даже по прошествии десятилетий.
Уильямс был непревзойденным мастером импровизации и любил пошутить. Он обладал удивительным талантом смешить людей, балансируя на тонкой грани между комедией и драмой. И именно этот второй слой тонких драматических переживаний придавал его персонажам объем и многогранность, делая их незабываемыми для зрителя. Но за пределами съемочной площадки актер оставался таким же неоднозначным человеком, прячущим за внешней бравадой истинные чувства.
Дважды не выпускник
Робин Уильямс родился в состоятельной семье, однако за достаток приходилось расплачиваться регулярными переездами и отсутствием времени, проведенного с родителями. Именно чтобы привлечь внимание матери будущий актер начал придумывать шутки, что определило его дальнейшую карьеру.
В школе Уильямс, с одной стороны, проявил себя активным и учеником, с другой стороны, переезды и склонность к полноте негативно сказывались на его популярности. После школы он поступил в Клермонтский мужской колледж, где изучал политологию. Но до выпуска он не дотянул. Робин Уильямс начал посещать театральный кружок, куда, в отличие от других секций, приглашались девушки из соседнего учебного заведения. Вскоре тяга к сцене взяла верх, и он забросил политологию.
Узнав об этом, отец прекратил оплачивать его обучение, но Робин Уильямс получил стипендию престижной Джульярдской школы исполнительских искусств, где его наставником стал Джон Хаусмен. Выдающийся британо-американский актер был потрясен талантом юноши и на третьем курсе убедил его бросить Джульярд, мотивируя это тем, что ничему новому Уильямс уже не научится.
Встань и говори
Сценическая карьера Робина Уильямса началась в середине 70-х с выступлений на стендап-шоу в клубах Сан-Франциско. Там он оттачивал свое мастерство импровизации, ставшее его визитной карточкой на протяжении всей жизни. Начинающий стендапер имел успех у зрителей и способствовал возрождению комедийных шоу, переживавших стагнацию на излете эпохи хиппи.
Вместе с возрастающим мастерством Уильямс получил также пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам. Справиться со второй пагубной привычкой ему помогло приближающееся рождение первенца, а также смерть от передозировки его приятеля, актера и комика Джона Белуши, с которым Уильямс расслаблялся накануне трагического инцидента. Однако алкоголь все-таки сумел на несколько лет вернуться в жизнь актера на позднем этапе творчества. Только в 2006, после пребывания в реабилитационном центре, актер смог вновь взять зеленого змия под контроль.
Инопланетянин в гостиной
Отечественному зрителю Робин Уильямс знаком преимущественно как киноактер. Но в Соединенных Штатах его массовая популярность началась с роли инопланетянина Морка с планеты Орк, сыгранной в 22 эпизоде пятого сезона телесериала «Счастливые дни». Причем взяли его на замену актеру, отказавшемуся играть по крайне слабому сценарию.
Уильямс практически полностью сымпровизировал свою роль, да так остроумно, что проходная по задумке серия получила неожиданно высокие оценки зрителей. Всего через четыре дня после выхода эпизода в эфир руководство студии, выпускавшей «Счастливые дни», подписало с актером контракт на главную роль в ситкоме «Морк и Минди», ставшего спин-оффом оригинального сериала. Всего вышло 4 сезона нового шоу, а Робин Уильямс превратился в настоящую звезду американского ТВ. При этом он не прекращал импровизировать, и в конце концов сценаристы прекратили писать ему реплики, просто оставляя пробелы в сценарии.
Приготовиться к осмотру
Лучшим другом Робина Уильямса оставался актер Кристофер Рив, известный по роли Супермена. Их дружба началась в Джульярдской школе, где они делили комнату, и продолжалась вплоть до смерти Рива в 2004 году. В своих воспоминаниях Рив признавался, что именно Уильямс вернул ему волю к борьбе после страшной травмы.
В 1995 году Рив упал с лошади, сломал позвоночник и лишился возможности двигаться. Когда он лежал на больничной койке, Уильямс проник в госпиталь, украл белый халат и вломился в палату друга под видом врача. Со свойственными ему экспрессивными манерами Уильямс потребовал немедленно подготовить больного к проктологическому осмотру, чем впервые с момента трагедии вызвал смех у Рива.
Впрочем, Кристофер Рив был не единственным актером, которому помогал Робин Уильямс. Он написал письмо в школу, где училась его партнерша по фильму «Миссис Даутфайр» Лиза Якуб, исключенная по причине работы на съемочной площадке. Он регулярно звонил Стивену Спилбергу и устраивал ему 15-минутные стендап-шоу, зная, что режиссеру крайне тяжело дается работа над фильмом «Список Шиндлера». Также он помог начинающему актеру Итану Хоуку найти хорошего агента, хотя во время съемок в «Обществе мертвых поэтов» Хоук был уверен, что Уильямс смешит его на площадке намеренно, чтобы не дать сосредоточиться на роли Тодда Эндерсона.
Война с Disney
Несмотря на добродушный нрав, однажды Робин Уильямс вступил в серьезное противостояние с супертяжеловесом мира кино — компанией Disney. Когда его пригласили озвучить Джина в классическом полнометражном мультфильме 1992 года «Аладдин», Уильямс согласился на скромный гонорар в 75 000 долларов. Однако в обмен он потребовал, чтобы его имя и изображение не использовалось в маркетинговых кампаниях.
Студия слова не сдержала, и Уильямс наотрез отказался озвучивать следующую часть «Возвращение Джафара». Эту работу исполнил Дэн Кастелланета, известный как голос Гомера Симпсона. Однако в дальнейшем руководитель компании Джеффри Катценберг ушел со своего поста, а сменивший его Джо Рот принес Уильямсу публичные извинения, и в мультфильме «Аладдин и король разбойников» Джин вновь заговорил голосом Уильямса.
Побочным результатом противостояния стал разворот анимационных студий в сторону приглашенных актеров кино. До выхода «Аладдина» персонажи мультфильмов говорили преимущественно голосами специально обученных актеров озвучивания. Но начиная с 90-х годов к этой работе стали привлекать известных артистов игрового кино, и эта тенденция сохраняется по сей день.