Впрочем, Кристофер Рив был не единственным актером, которому помогал Робин Уильямс. Он написал письмо в школу, где училась его партнерша по фильму «Миссис Даутфайр» Лиза Якуб, исключенная по причине работы на съемочной площадке. Он регулярно звонил Стивену Спилбергу и устраивал ему 15-минутные стендап-шоу, зная, что режиссеру крайне тяжело дается работа над фильмом «Список Шиндлера». Также он помог начинающему актеру Итану Хоуку найти хорошего агента, хотя во время съемок в «Обществе мертвых поэтов» Хоук был уверен, что Уильямс смешит его на площадке намеренно, чтобы не дать сосредоточиться на роли Тодда Эндерсона.