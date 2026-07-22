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Воровал еду и спал на полу: звезда «Секса в большом городе» рассказал о жизни до сериала

Актер Джейсон Льюис рассказал о сложном периоде в начале своей карьеры
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джейсон Льюис
Джейсон ЛьюисИсточник: Legion-Media

Американский актер Джейсон Льюис, сыгравший бойфренда героини Саманты в сериале «Секс в большом городе», рассказал о трудностях в начале карьеры — тогда он переехал в Европу для работы моделью.

В подкасте своей коллеги Кристин Дэвис, исполнившей роль Шарлотты, Льюис признался, что первое время у него не было денег даже на еду. По словам актера, иногда он даже воровал хлеб, а затем намазывал его горчицей, взятой в уличных кафе: «Большую часть времени питался бутербродами с горчицей».

Джейсон Льюис в сериале «Секс в большом городе»
Джейсон Льюис в сериале «Секс в большом городе»

55-летний Льюис также рассказал, что около шести месяцев спал на полу, пока не получил первые заказы на съемки. Стабильный заработок появился у него лишь спустя полтора года после переезда.

«Было легко оставаться худым», — иронично отметил актер.

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