В подкасте своей коллеги Кристин Дэвис, исполнившей роль Шарлотты, Льюис признался, что первое время у него не было денег даже на еду. По словам актера, иногда он даже воровал хлеб, а затем намазывал его горчицей, взятой в уличных кафе: «Большую часть времени питался бутербродами с горчицей».