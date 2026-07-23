Согласно опросу, 55% респондентов хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Жанр заметно популярнее у мужчин (64%), подростков (65%) и пользователей до 24 лет (83%). При этом почти четверть поклонников хорроров (23%) признаются, что выбирают их, чтобы отвлечься от проблем. Среди молодежи 18–24 лет этот показатель еще выше — 30%.