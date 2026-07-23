Аналитики платформы VK Видео выяснили, что хорроры являются одним из самых востребованных киножанров у российских зрителей. В исследовании отмечается, что каждый третий пользователь в возрасте до 24 лет смотрит фильмы ужасов, чтобы снять стресс и отвлечься от проблем.
Согласно опросу, 55% респондентов хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Жанр заметно популярнее у мужчин (64%), подростков (65%) и пользователей до 24 лет (83%). При этом почти четверть поклонников хорроров (23%) признаются, что выбирают их, чтобы отвлечься от проблем. Среди молодежи 18–24 лет этот показатель еще выше — 30%.
Главные мотивы зрителей: атмосфера и сюжет (33%), интерес к тайнам и мотивам персонажей (31%), а также острые ощущения и адреналин (20%).
Чаще всего ужастики смотрят в одиночестве (34%). Однако зрители 25–34 лет предпочитают делать это с партнером — таких оказалось 35%.
По формату лидируют полнометражные фильмы — их выбирают 68%. Среди поджанров верхние строчки заняли мистика (56%), психологические триллеры (46%) и фильмы о маньяках (36%). Также мужчины вдвое чаще женщин выбирают постапокалипсис и зомби-хорроры.
Что касается страха, то 34% зрителей боятся скримеров и резких моментов, 26% пугает звуковое сопровождение, 21% — психологическое напряжение. Кровь и насилие назвали главным триггером лишь 12% респондентов. При этом четверть опрошенных старше 35 лет признались, что хорроры их почти не пугают.