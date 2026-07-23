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Стало известно, почему россияне любят хорроры

Аналитики объяснили, почему российские зрители выбирают самый пугающий жанр
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»

Аналитики платформы VK Видео выяснили, что хорроры являются одним из самых востребованных киножанров у российских зрителей. В исследовании отмечается, что каждый третий пользователь в возрасте до 24 лет смотрит фильмы ужасов, чтобы снять стресс и отвлечься от проблем.

Согласно опросу, 55% респондентов хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Жанр заметно популярнее у мужчин (64%), подростков (65%) и пользователей до 24 лет (83%). При этом почти четверть поклонников хорроров (23%) признаются, что выбирают их, чтобы отвлечься от проблем. Среди молодежи 18–24 лет этот показатель еще выше — 30%.

Главные мотивы зрителей: атмосфера и сюжет (33%), интерес к тайнам и мотивам персонажей (31%), а также острые ощущения и адреналин (20%).

Чаще всего ужастики смотрят в одиночестве (34%). Однако зрители 25–34 лет предпочитают делать это с партнером — таких оказалось 35%.

По формату лидируют полнометражные фильмы — их выбирают 68%. Среди поджанров верхние строчки заняли мистика (56%), психологические триллеры (46%) и фильмы о маньяках (36%). Также мужчины вдвое чаще женщин выбирают постапокалипсис и зомби-хорроры.

Кадр из фильма «Другие»
Кадр из фильма «Другие»

Что касается страха, то 34% зрителей боятся скримеров и резких моментов, 26% пугает звуковое сопровождение, 21% — психологическое напряжение. Кровь и насилие назвали главным триггером лишь 12% респондентов. При этом четверть опрошенных старше 35 лет признались, что хорроры их почти не пугают.