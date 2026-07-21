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Адам Драйвер несколько раз отклонял предложения о съемках в фильмах Marvel

Глава студии назвал отказы Адама Драйвера «традицией»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Адам Драйвер
Адам ДрайверИсточник: Legion-Media.ru

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что студия неоднократно предлагала роли Адаму Драйверу — и всякий раз получала отказ. Об этом сообщает издание Variety.

По словам Файги, переговоры с актером уже превратились в устойчивый ритуал, но ни к чему пока не приводят. Какие именно роли предлагались актеру, не уточняется.

«Это не секрет — мы бы хотели с ним поработать. Но у нас сложилась традиция: созвон в Zoom — и он отказывается», — поделился Файги.

Продюсер подчеркнул, что Драйвер никогда не тянет с ответом и ведет себя максимально тактично. «Он не мог бы быть более учтивым. И обычно сразу говорит о своих ощущениях», — добавил Файги.

По некоторым данным, среди несостоявшихся предложений от Marvel могла быть роль в перезапуске «Людей Икс», однако ни студия, ни сам актер эту информацию не подтверждали.

Среди последних работ Адама Драйвера — роль в ретро-драме «Бумажный тигр» Джеймса Грэя. Фильм выйдет на российские экраны 12 ноября 2026 года.