Дочь актрисы Екатерины Волковой и писателя Эдуарда Лимонова Александра отметила совершеннолетие. В честь 18-летия наследницы артистка опубликовала в соцсетях семейные снимки разных лет. В подборку попало и фото Александры со знаменитым отцом.
Известно, что сейчас наследница звезд занимается музыкой и поет в хоре. Волкова пожелала ей упорства в достижении целей, верных друзей и людей, с которыми она будет разделять общие жизненные ценности. Актриса также подчеркнула, что всегда готова поддержать Александру.
«Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Дорогая моя любимая доченька... Желаю тебе удачи и чтобы ангел всегда был рядом, а я на связи 24/7. Люблю», — написала Волкова.
Ранее актриса сообщила, что оказалась в больнице из-за переработок.