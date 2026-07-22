Известно, что сейчас наследница звезд занимается музыкой и поет в хоре. Волкова пожелала ей упорства в достижении целей, верных друзей и людей, с которыми она будет разделять общие жизненные ценности. Актриса также подчеркнула, что всегда готова поддержать Александру.