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Екатерина Волкова показала редкое фото дочери с отцом Эдуардом Лимоновым

Актриса поделилась серией семейных снимков по случаю 18-летия наследницы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Волкова с дочерью / фото: соцсети
Екатерина Волкова с дочерью / фото: соцсети

Дочь актрисы Екатерины Волковой и писателя Эдуарда Лимонова Александра отметила совершеннолетие. В честь 18-летия наследницы артистка опубликовала в соцсетях семейные снимки разных лет. В подборку попало и фото Александры со знаменитым отцом.

Эдуард Лимонов с дочерью / фото: соцсети
Эдуард Лимонов с дочерью / фото: соцсети
Дочь Екатерины Волковой и Эдуарда Лимонова / фото: соцсети
Дочь Екатерины Волковой и Эдуарда Лимонова / фото: соцсети

Известно, что сейчас наследница звезд занимается музыкой и поет в хоре. Волкова пожелала ей упорства в достижении целей, верных друзей и людей, с которыми она будет разделять общие жизненные ценности. Актриса также подчеркнула, что всегда готова поддержать Александру.

«Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Дорогая моя любимая доченька... Желаю тебе удачи и чтобы ангел всегда был рядом, а я на связи 24/7. Люблю», — написала Волкова.

Ранее актриса сообщила, что оказалась в больнице из-за переработок.