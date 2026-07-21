62-летняя актриса Деми Мур поздравила с 35-летием свою среднюю дочь Скаут, опубликовав в соцсетях трогательное видео и посвятив ей теплые слова.
«Я так тебе благодарна. Возможность любить тебя и видеть, как ты превращаешься в потрясающую женщину, которой ты стала, — один из величайших даров жизни. Одним своим присутствием ты делаешь все вокруг себя ярче, светлее и прекраснее. С днем рождения, моя милая Скаут. Я люблю тебя бесконечно», — написала актриса.
На опубликованных кадрах Мур исполняет для дочери песню Happy Birthday, а Скаут целует мать в щеку.
Скаут — средняя из трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она, как и ее сестры Румер и Таллула, поддерживает теплые отношения с родителями и регулярно появляется вместе с ними на семейных встречах.
Ранее Деми Мур посетила показ Balenciaga в Париже вместе с дочерью Таллулой.