«Я так тебе благодарна. Возможность любить тебя и видеть, как ты превращаешься в потрясающую женщину, которой ты стала, — один из величайших даров жизни. Одним своим присутствием ты делаешь все вокруг себя ярче, светлее и прекраснее. С днем рождения, моя милая Скаут. Я люблю тебя бесконечно», — написала актриса.