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Деми Мур трогательно поздравила дочь от Брюса Уиллиса с 35-летием

Актриса поделилась видео с наследницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Деми Мур и Скаут Уиллис
Деми Мур и Скаут УиллисИсточник: Legion-Media

62-летняя актриса Деми Мур поздравила с 35-летием свою среднюю дочь Скаут, опубликовав в соцсетях трогательное видео и посвятив ей теплые слова.

«Я так тебе благодарна. Возможность любить тебя и видеть, как ты превращаешься в потрясающую женщину, которой ты стала, — один из величайших даров жизни. Одним своим присутствием ты делаешь все вокруг себя ярче, светлее и прекраснее. С днем рождения, моя милая Скаут. Я люблю тебя бесконечно», — написала актриса.

Деми Мур с дочерью / фото: соцсети
Деми Мур с дочерью / фото: соцсети

На опубликованных кадрах Мур исполняет для дочери песню Happy Birthday, а Скаут целует мать в щеку.

Скаут — средняя из трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она, как и ее сестры Румер и Таллула, поддерживает теплые отношения с родителями и регулярно появляется вместе с ними на семейных встречах.

Ранее Деми Мур посетила показ Balenciaga в Париже вместе с дочерью Таллулой.