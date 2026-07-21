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Юлия Александрова с дочерью и лис Дракоша: звезды на премьере «Мой дикий друг 2»

Российские звезды посетили премьерный показ семейного фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой»
Юлия Александрова с дочерью
Юлия Александрова с дочерью

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера ленты «Мой дикий друг. Возвращение домой» — семейного приключенческого фильма режиссера Анны Курбатовой.

На красной дорожке появились актеры фильма Юлия Александрова, Елисей Чучилин, Ольга Смирнова, Валентина Мазунина, Софья Коваленко и Велимир Русаков. Александрову на мероприятии поддержала дочь актрисы от режиссера Жоры Крыжовникова Вера Першина.

Юлия Александрова и лис Дракоша
Юлия Александрова и лис Дракоша
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Софья Коваленко и Елисей Чучилин
Софья Коваленко и Елисей Чучилин

Также премьеру посетили Анна Пескова и Дарья Калмыкова с семьями, Анна Калашникова, Таша Белая, Маруся Левкина и другие звездные гости. 

Анна Пескова с семьей
Анна Пескова с семьей
Дарья Калмыкова с семьей
Дарья Калмыкова с семьей

Еще одним гостем премьеры стал лис Дракоша — исполнитель главной роли в картине «Мой дикий друг. Возвращение домой» поднялся на сцену вместе со съемочной группой, чтобы представить фильм первым зрителям.

Дрессировщица Анна Пономарева рассказала, что Дракоша продолжает активно сниматься в кино и участвовать в репертуарных спектаклях Зоостудии «Ковчег».

Лис Дракоша
Лис Дракоша

Режиссер Анна Курбатова призналась, что снимать кино с участием животных оказалось невероятно сложно. «Но наша команда уже может считать себя специалистами в этом деле. Мы сняли, наверное, уже всех зверей: они ходят, бегают, говорят, прыгают. И чем сложнее нам на площадке, тем приятнее видеть результат», — отметила постановщица.

Сюжет фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» продолжает историю мальчика Саши из первой части, который вновь сталкивается с диким лисом по кличке Рыжий. Юный герой узнает о том, что семью Рыжего похитил передвижной зоопарк. Вместе с новой подругой Катей он отправляется в путь, полный опасностей и неожиданных знакомств. Вслед за детьми отправляются взрослые — тетя Саши (Александрова) и папа Кати (Антон Богданов).

Анна Калашникова
Анна Калашникова
Ольга Смирнова
Ольга Смирнова

Производством проекта занимались кинокомпании «Пропеллер Продакшн» и «Смарт Фильм», студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и Свердловская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ.

На больших экранах фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» стартует 23 июля. Дистрибьютором ленты выступает компания «Атмосфера Кино». Кино Mail — информационный партнер фильма.