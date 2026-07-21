Юлия Александрова с дочерью и лис Дракоша: звезды на премьере «Мой дикий друг 2»

Режиссер Анна Курбатова призналась, что снимать кино с участием животных оказалось невероятно сложно. «Но наша команда уже может считать себя специалистами в этом деле. Мы сняли, наверное, уже всех зверей: они ходят, бегают, говорят, прыгают. И чем сложнее нам на площадке, тем приятнее видеть результат», — отметила постановщица.