Катерина Шпица, которая чуть больше двух месяцев назад стала мамой во второй раз, показала фигуру после родов — 40-летняя актриса устроила фотосессию с маленьким сыном.
Звезда предстала в коротких шортах и топе, обнажив живот. На руках она держала младенца в полосатом боди.
Шпица призналась, что за время беременности набрала 10 килограммов, но вес постепенно снизился благодаря грудному вскармливанию и сбалансированному питанию. При этом актриса отметила, что для нее важны не только цифры на весах, но и физическое самочувствие.
«Муж обещал, что за меня возьмется, как только доктор даст добро. А я увиливаю. Хотя уже пора возвращаться к спорту. <...> Килограммы растаяли исключительно на фоне грудного вскармливания и адекватного питания. Но не одним бараньим весом счастлива женщина — тренироваться надо: от слабого пресса я сутулюсь, болит временами спина, попка пока грустновата», — поделилась актриса с подписчиками.
Катерина Шпица родила сына Богдана в мае 2026 года. Его отцом стал фитнес-тренер Руслан Панов. От первого брака у актрисы также есть 14-летний сын Герман.