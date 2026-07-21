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40-летняя Катерина Шпица показала фигуру после недавних родов

Актриса устроила фотосессию с двухмесячным сыном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Катерина Шпица с сыном / фото: соцсети
Катерина Шпица с сыном / фото: соцсети

Катерина Шпица, которая чуть больше двух месяцев назад стала мамой во второй раз, показала фигуру после родов — 40-летняя актриса устроила фотосессию с маленьким сыном. 

Звезда предстала в коротких шортах и топе, обнажив живот. На руках она держала младенца в полосатом боди.

Шпица призналась, что за время беременности набрала 10 килограммов, но вес постепенно снизился благодаря грудному вскармливанию и сбалансированному питанию. При этом актриса отметила, что для нее важны не только цифры на весах, но и физическое самочувствие.

Катерина Шпица с сыном / фото: соцсети
Катерина Шпица с сыном / фото: соцсети

«Муж обещал, что за меня возьмется, как только доктор даст добро. А я увиливаю. Хотя уже пора возвращаться к спорту. <...> Килограммы растаяли исключительно на фоне грудного вскармливания и адекватного питания. Но не одним бараньим весом счастлива женщина — тренироваться надо: от слабого пресса я сутулюсь, болит временами спина, попка пока грустновата», — поделилась актриса с подписчиками.

Катерина Шпица родила сына Богдана в мае 2026 года. Его отцом стал фитнес-тренер Руслан Панов. От первого брака у актрисы также есть 14-летний сын Герман.