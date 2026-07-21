«Муж обещал, что за меня возьмется, как только доктор даст добро. А я увиливаю. Хотя уже пора возвращаться к спорту. <...> Килограммы растаяли исключительно на фоне грудного вскармливания и адекватного питания. Но не одним бараньим весом счастлива женщина — тренироваться надо: от слабого пресса я сутулюсь, болит временами спина, попка пока грустновата», — поделилась актриса с подписчиками.