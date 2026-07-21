«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено мной и университетом. Я, к слову, когда поступала, тоже не попала на конкурс Школы-студии МХАТ из-за съемок у Г. Н. Данелии и училась в связи с этим первый год платно. Так решил ректор школы О. П. Табаков», — написала Мороз в соцсетях.