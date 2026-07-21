17-летняя Анна Пересильд, в 2026 году досрочно окончившая школу ради поступления в один из театральных вузов, зачислена на актерский курс в Московскую школу кино. Куратором программы выступает Дарья Мороз, которая поспешила встать на защиту звездной ученицы, чтобы «избежать спекуляций» на эту тему.
«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено мной и университетом. Я, к слову, когда поступала, тоже не попала на конкурс Школы-студии МХАТ из-за съемок у Г. Н. Данелии и училась в связи с этим первый год платно. Так решил ректор школы О. П. Табаков», — написала Мороз в соцсетях.
Актриса и режиссер также поприветствовала дочь Юлии Пересильд, назвав ее чрезвычайно талантливой: «Аня — потрясающе талантливый человек. Для меня и для всей нашей педагогической команды большая удача, что она на курсе».
Ранее сообщалось, что Пересильд-младшая планировала поступать в ГИТИС. Обучение в Московской школе кино происходит на грантовой или платной основе. Стоимость в год – от 850 тысяч рублей.
В мае 2026 года стало известно, что Анна Пересильд не продолжит учебу в школе – девушка окончила 10-й класс и досрочно собиралась сдать ЕГЭ. Пересильд с детских лет снимается в кино, она прославилась ролями в сериале «Слово пацана» и в фильме «Алиса в Стране чудес».
Недавно девушка запустила свой бренд одежды.