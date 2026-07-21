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Юрий Стоянов возвращается к роли афериста в продолжении «Артиста с большой дороги»

Снимается второй сезон комедийного сериала – смотрим первые фото с площадки
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Юрий Стоянов на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»
Юрий Стоянов на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»

В Москве стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Артист с большой дороги». В продолжении Юрий Стоянов возвращается к своей роли бывшего афериста с недюжинными актерскими способностями.

В первом сезоне, вышедшем в 2024 году, вор-рецидивист по прозвищу Артист, освободившись из тюрьмы, пытался добраться до спрятанных в тайнике собственного дома ценностей. Для этого ему пришлось перевоплотиться в обаятельную пожилую женщину и устроиться няней к своим же внукам.

Кадр из сериала «Артист с большой дороги» (2 сезон)
Кадр из сериала «Артист с большой дороги» (2 сезон)

В продолжении проекта герою Стоянова становится все труднее сохранять инкогнито: кто-то начинает грабить в его стиле, и на Артиста объявляют настоящую охоту. Он попадает в розыск, что только усложняет его отношения с Татьяной и собственным сыном. А из Твери в Торжок приезжает опытный следователь (Владимир Майзингер), для которого поимка легендарного преступника становится делом всей жизни.

Филипп Бледный и Анна Глаубэ на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»
Филипп Бледный и Анна Глаубэ на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»

Вместе со Стояновым к своим ролям в сериале вернулись Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Александр Самойленко и другие.

Кадр из сериала «Артист с большой дороги» (2 сезон)
Кадр из сериала «Артист с большой дороги» (2 сезон)

Режиссер Сергей Малюгов отметил, что в продолжении появились детективная линия, новые герои и много комедийных ситуаций. При этом создателям важно сохранить интонацию, юмор и иронию первого сезона, а также трогательность героя Юрия Стоянова.

Юрий Стоянов на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»
Юрий Стоянов на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»

«Конечно, я не могу открывать никаких подробностей — это будет спойлером, но что останется неизменным: именно жизнь будет заставлять, я подчеркиваю, именно жизнь продолжит заставлять Артиста перевоплощаться в других людей, а не потому, что это приносит ему удовольствие. Будут ли во втором сезоне мои песни? Вот мы сейчас об этом как раз и думаем. Может, напишу новую», — поделился Юрий Стоянов.

Юрий Стоянов на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»
Юрий Стоянов на съемках второго сезона сериала «Артист с большой дороги»

Второй сезон, в котором запланировано 8 серий, выйдет в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале «Россия» не раньше 2027 года.