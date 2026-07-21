«Конечно, я не могу открывать никаких подробностей — это будет спойлером, но что останется неизменным: именно жизнь будет заставлять, я подчеркиваю, именно жизнь продолжит заставлять Артиста перевоплощаться в других людей, а не потому, что это приносит ему удовольствие. Будут ли во втором сезоне мои песни? Вот мы сейчас об этом как раз и думаем. Может, напишу новую», — поделился Юрий Стоянов.