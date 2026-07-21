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Сергей Безруков полностью покрыл расходы на обучение своих студентов во ВГИКе

О щедрости коллеги рассказал актер Анатолий Кот
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

Сергей Безруков полностью покрыл расходы на обучение студентов своего первого актерского курса во ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Кот в шоу «Между дублями». 

В числе поступивших была и дочь Кота Алиса. По признанию артиста, он морально и финансово готовился к тому, что ему придется оплачивать обучение дочери, так как количество бюджетных мест в вузе сильно ограничено. Однако уже на первом занятии Безруков сообщил всем подопечным, что они будут учиться на безвозмездной основе. 

«Когда она поступала, я подготовил котлету денег, потому что там, как всегда, два‑три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: "Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года". И он снялся в рекламе и заплатил за всех», — вспоминает Кот.

Коллега признался, что крайне благодарен народному артисту за этот щедрый жест.

«Я ему очень благодарен, и, рассказывая эту историю, понимаю, что это невероятный поступок», — признался Котт.

Ранее стало известно, что Безруков сыграет бывшего миллиардера в сериале.