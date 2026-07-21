Сергей Безруков полностью покрыл расходы на обучение своих студентов во ВГИКе

«Когда она поступала, я подготовил котлету денег, потому что там, как всегда, два‑три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: "Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года". И он снялся в рекламе и заплатил за всех», — вспоминает Кот.