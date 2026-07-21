Сергей Безруков полностью покрыл расходы на обучение своих студентов во ВГИКе

Сергей Безруков полностью покрыл расходы на обучение студентов своего первого актерского курса во ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Кот в шоу «Между дублями».
В числе поступивших была и дочь Кота Алиса. По признанию артиста, он морально и финансово готовился к тому, что ему придется оплачивать обучение дочери, так как количество бюджетных мест в вузе сильно ограничено. Однако уже на первом занятии Безруков сообщил всем подопечным, что они будут учиться на безвозмездной основе.
«Когда она поступала, я подготовил котлету денег, потому что там, как всегда, два‑три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: "Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года". И он снялся в рекламе и заплатил за всех», — вспоминает Кот.
Коллега признался, что крайне благодарен народному артисту за этот щедрый жест.
«Я ему очень благодарен, и, рассказывая эту историю, понимаю, что это невероятный поступок», — признался Котт.
Ранее стало известно, что Безруков сыграет бывшего миллиардера в сериале.