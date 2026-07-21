Меган Фокс сыграет в сиквеле нашумевшего мистического триллера «Тело Дженнифер», вышедшего в 2009 году. Как сообщает издание Dread Central, 40-летняя актриса дала согласие на участие в продолжении.
Отмечается, что проект уже запущен в активную разработку. К своим обязанностям вернутся ключевые создатели оригинала — режиссер Карин Кусама и сценаристка Диабло Коуди.
Детали кастинга пока не раскрываются. Присоединится ли к съемкам Аманда Сайфред, исполнявшая вторую главную роль в оригинале, пока неизвестно. При этом сама актриса ранее заявляла, что готова вернуться к проекту только при условии возвращения Меган Фокс.
Фильм «Тело Дженнифер» рассказывал историю популярной школьной чирлидерши Дженнифер Чек, которую участники начинающей рок-группы приносят в жертву дьяволу ради достижения славы. Однако ритуал идет не по плану: в девушку вселяется демон, и она начинает охотиться на своих одноклассников.
Фильм запомнился зрителям высоким уровнем жестокости, черным юмором и откровенными сценами. Критические оценки в год премьеры были невысокими, однако впоследствии картина приобрела культовый статус как фильм, рассказывающий о женской дружбе и переосмысляющий жанр хоррора.
Ранее Меган Фокс выложила в соцсети свои фото в прозрачном наряде.