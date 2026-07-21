Детали кастинга пока не раскрываются. Присоединится ли к съемкам Аманда Сайфред, исполнявшая вторую главную роль в оригинале, пока неизвестно. При этом сама актриса ранее заявляла, что готова вернуться к проекту только при условии возвращения Меган Фокс.