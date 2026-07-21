Кирилл Плетнев рассказал о затяжной болезни сына и попросил о помощи

Кирилл Плетнев попросил своих подписчиков о помощи: артист ищет квалифицированного ЛОР-врача для старшего сына Георгия. Как рассказал сам актер и режиссер, его ребенок болеет уже почти 40 дней, но врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз.