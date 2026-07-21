Кирилл Плетнев рассказал о затяжной болезни сына и попросил о помощи

Кирилл Плетнев попросил своих подписчиков о помощи: артист ищет квалифицированного ЛОР-врача для старшего сына Георгия. Как рассказал сам актер и режиссер, его ребенок болеет уже почти 40 дней, но врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз.
Плетнев поделился, что у юноши длительное время держится температура, не проходят насморк, боль в горле и конъюнктивит. «Дорогие друзья, требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, ЛОР, ухо-горло-нос», — написал актер в социальных сетях.
По словам Плетнева, 18-летний Георгий уже сдал все необходимые анализы и сейчас проходит курс антибиотиков. Однако назначенное лечение пока не помогло избавиться от симптомов.
Сам Плетнев предполагает, что причиной затяжной болезни может быть вирусная инфекция, которую специалистам пока не удается обнаружить.
Ранее Кирилл Плетнев показал троих сыновей.