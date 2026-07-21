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Кирилл Плетнев рассказал о затяжной болезни сына и попросил о помощи

Актер ищет хорошего врача для старшего сына
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев

Кирилл Плетнев попросил своих подписчиков о помощи: артист ищет квалифицированного ЛОР-врача для старшего сына Георгия. Как рассказал сам актер и режиссер, его ребенок болеет уже почти 40 дней, но врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз.

Плетнев поделился, что у юноши длительное время держится температура, не проходят насморк, боль в горле и конъюнктивит. «Дорогие друзья, требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, ЛОР, ухо-горло-нос», — написал актер в социальных сетях.

По словам Плетнева, 18-летний Георгий уже сдал все необходимые анализы и сейчас проходит курс антибиотиков. Однако назначенное лечение пока не помогло избавиться от симптомов.

Кирилл Плетнев с сыновьями, фото: соцсети
Кирилл Плетнев с сыновьями, фото: соцсети

Сам Плетнев предполагает, что причиной затяжной болезни может быть вирусная инфекция, которую специалистам пока не удается обнаружить.

Ранее Кирилл Плетнев показал троих сыновей.