45-летняя Джессика Альба сходила на финал ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным

Американская актриса Джессика Альба поделилась снимками с финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который завершился в США. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
45-летняя знаменитость сходила на ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным, актером Дэнни Рамиресом. В одной ложе с парой также находились блогер MrBeast и профессиональные хоккеисты — братья Куинн и Джек Хьюз.
«Грандиозный день на финале чемпионата мира по футболу! Что за игра! Это был невероятный месяц, полный праздника, единства и незабываемых матчей», — подписала артистка публикацию.
Ранее Джессика Альба показала кадры с отдыха в Италии.