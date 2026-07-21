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45-летняя Джессика Альба сходила на финал ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным

Счастливую актрису засняли на трибунах с молодым бойфрендом
Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Reuters

Американская актриса Джессика Альба поделилась снимками с финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который завершился в США. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / фото: соцсети
Джессика Альба и Дэнни Рамирес / фото: соцсети

45-летняя знаменитость сходила на ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным, актером Дэнни Рамиресом. В одной ложе с парой также находились блогер MrBeast и профессиональные хоккеисты — братья Куинн и Джек Хьюз.

«Грандиозный день на финале чемпионата мира по футболу! Что за игра! Это был невероятный месяц, полный праздника, единства и незабываемых матчей», — подписала артистка публикацию.

Ранее Джессика Альба показала кадры с отдыха в Италии.