Внешность 64-летнего Тома Круза восхитила фанатов на фото с чемпионата мира

Американский актер и режиссер Том Круз посетил финал чемпионата мира по футболу и восхитил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Hello! >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX..