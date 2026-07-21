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Голливудский актер Канселми заявил о готовности сниматься у режиссеров РФ

Артист назвал русское кино в числе любимого
Луис Канселми
Луис КанселмиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Американский актер Луис Канселми, известный по ролям в фильмах «Ирландец», «Убийцы цветочной луны» и других, выразил готовность работать с российскими режиссерами. Об этом он сообщил ТАСС.

«Безусловно, если появится такая возможность. Мне очень нравится идея поработать с российскими режиссерами. Мне очень повезло работать с некоторыми из великих мастеров, и я знаю, что великие мастера работают и сейчас. Так что любая возможность была бы потрясающей», — сказал актер.

Кроме того, Канселми назвал русское кино в числе любимого. «Я люблю Михаила Калатозова, который снял потрясающий фильм “Летят журавли”, Алексея Германа, Андрея Кончаловского, фильмы Ларисы Шепитько», — перечислил актер.

По словам Канселми, когда в США проходили показы этих картин, он их не пропускал. «Найти их сейчас не так просто, но раньше я все время ходил в кинотеатр. Время от времени в кинотеатрах в США показывают ретроспективы, и можно застать целую подборку этих фильмов. Я люблю это кино», — заключил он.