Голливудский актер Канселми заявил о готовности сниматься у режиссеров РФ

По словам Канселми, когда в США проходили показы этих картин, он их не пропускал. «Найти их сейчас не так просто, но раньше я все время ходил в кинотеатр. Время от времени в кинотеатрах в США показывают ретроспективы, и можно застать целую подборку этих фильмов. Я люблю это кино», — заключил он.