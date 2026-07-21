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Рената Литвинова снялась в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

Актриса показала фигуру в платье с глубоким декольте
Рената Литвинова / фото: соцсети
Рената Литвинова / фото: соцсети

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Рената Литвинова / фото: соцсети
Рената Литвинова / фото: соцсети

59-летняя знаменитость снялась в рекламе новой коллекции бренда Enfants Riches Déprimés. Актриса примерила белое макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер.

Образ артистки дополнили черные сабо на каблуках и белая кожаная сумка. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова продает квартиру в центре Москвы стоимостью 1 млрд рублей.