Рената Литвинова снялась в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
59-летняя знаменитость снялась в рекламе новой коллекции бренда Enfants Riches Déprimés. Актриса примерила белое макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер.
Образ артистки дополнили черные сабо на каблуках и белая кожаная сумка. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.
Ранее стало известно, что Рената Литвинова продает квартиру в центре Москвы стоимостью 1 млрд рублей.