Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, рассказывает историю странствующего рыцаря и его юного и остроумного оруженосца, путешествующих по Вестеросу. В отличие от «Игры престолов» и «Дома дракона», сюжет не сосредоточен на эпических войнах и интригах. Вместо этого он, по версии издания, предлагает реалистичный взгляд на повседневную жизнь обычных людей — и именно поэтому кажется таким обаятельным.