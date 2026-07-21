Издание Collider представило рейтинг новых сериалов канала HBO, вышедших в 2026 году. Всего в списке топ-5 проектов. Первое место занял сериал из вселенной «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств».
Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, рассказывает историю странствующего рыцаря и его юного и остроумного оруженосца, путешествующих по Вестеросу. В отличие от «Игры престолов» и «Дома дракона», сюжет не сосредоточен на эпических войнах и интригах. Вместо этого он, по версии издания, предлагает реалистичный взгляд на повседневную жизнь обычных людей — и именно поэтому кажется таким обаятельным.
Второе место досталось ироничному и уютному сериалу «Рустер» со Стивом Кареллом. Звезда «Офиса» играет автора бестселлеров в жанре «легкой пляжной литературы», который устраивается резидентом в колледж Новой Англии, чтобы поддержать дочь, переживающую развод.
Третий проект в рейтинге — необычный детективный мини-сериал Стива Конрада «ГКС. Сент-Луис». Эта мрачная комедия рассказывает о запутанном любовном треугольнике между тремя жителями пригорода средних лет. В главных ролях Дэвид Харбор, Линда Карделлини и Джейсон Бейтман.
Четвертое место заняла драма «Получеловек», посвященная запутанным и токсичным отношениям двух сводных братьев в исполнении Джейми Белла и Ричарда Гэдда.
Топ-5 сериалов HBO первой половины 2026 года замыкает «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем» — комедия от автора блистательного «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида, рассказывающего историю Америки в комедийном ключе.