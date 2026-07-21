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Составлен рейтинг лучших новых сериалов HBO за 2026 год

В список полугодия от Collider вошли драма про странствующего рыцаря и комедия со Стивом Кареллом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Издание Collider представило рейтинг новых сериалов канала HBO, вышедших в 2026 году. Всего в списке топ-5 проектов. Первое место занял сериал из вселенной «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств».

Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, рассказывает историю странствующего рыцаря и его юного и остроумного оруженосца, путешествующих по Вестеросу. В отличие от «Игры престолов» и «Дома дракона», сюжет не сосредоточен на эпических войнах и интригах. Вместо этого он, по версии издания, предлагает реалистичный взгляд на повседневную жизнь обычных людей — и именно поэтому кажется таким обаятельным.

Кадр из сериала «Петух»
Кадр из сериала «Петух»

Второе место досталось ироничному и уютному сериалу «Рустер» со Стивом Кареллом. Звезда «Офиса» играет автора бестселлеров в жанре «легкой пляжной литературы», который устраивается резидентом в колледж Новой Англии, чтобы поддержать дочь, переживающую развод.

Третий проект в рейтинге — необычный детективный мини-сериал Стива Конрада «ГКС. Сент-Луис». Эта мрачная комедия рассказывает о запутанном любовном треугольнике между тремя жителями пригорода средних лет. В главных ролях Дэвид Харбор, Линда Карделлини и Джейсон Бейтман.

Кадр из сериала «Хочу секса. Сент-Луис»
Кадр из сериала «Хочу секса. Сент-Луис»

Четвертое место заняла драма «Получеловек», посвященная запутанным и токсичным отношениям двух сводных братьев в исполнении Джейми Белла и Ричарда Гэдда.

Топ-5 сериалов HBO первой половины 2026 года замыкает «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем» — комедия от автора блистательного «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида, рассказывающего историю Америки в комедийном ключе.

Кадр из сериала «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем»
Кадр из сериала «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем»