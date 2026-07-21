Орнелла Мути думает о покупке дома в России

Как пояснила певица, обычно она путешествует в Россию вместе с 71-летней матерью. Однако ей хотелось бы брать в поездки еще и брата с сестрой. Всей большой семьей им просто негде разместиться. По ее словам, гораздо лучше обзавестись своим домом, а не каждый раз останавливаться в гостинице.