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Орнелла Мути думает о покупке дома в России

Об этом рассказала дочь знаменитой итальянской актрисы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Орнелла Мути
Орнелла МутиИсточник: Legion-Media

Итальянская певица Найке Ривелли поделилась с РИА Новости планами на будущее: вместе с матерью, знаменитой актрисой Орнеллой Мути, она присматривает недвижимость в России. В качестве возможных локаций для приобретения жилья рассматривают Москву или Санкт-Петербург.

«Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге», — заявила Ривелли.

Как пояснила певица, обычно она путешествует в Россию вместе с 71-летней матерью. Однако ей хотелось бы брать в поездки еще и брата с сестрой. Всей большой семьей им просто негде разместиться. По ее словам, гораздо лучше обзавестись своим домом, а не каждый раз останавливаться в гостинице.

Кроме того, Найке Ривелли рассказала о помощи со стороны русских друзей. В частности, российский дизайнер Ульяна Сергеенко предложила Орнелле Мути пожить год в ее квартире в Москве. Сейчас знакомые помогают итальянской семье с поиском подходящего дома.