О внедренном в секту офицере ФСБ снимут сериал

Сериал основан на реальных событиях. Несколько лет назад в Красноярском крае были задержаны руководители организации «Церковь последнего завета» (юридически ликвидирована), в том числе и Сергей Тороп (Виссарион). Позднее он и еще двое его подельников были осуждены, а сама организация была ликвидирована в судебном порядке.