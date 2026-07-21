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О внедренном в секту офицере ФСБ снимут сериал

Речь идет о закрытой религиозной общине «Церковь последнего откровения»
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Съемки сериала, основанного на реальных событиях, про внедрение офицера ФСБ в религиозную секту начались в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в «Енисей кино».

«Съемки начинаются во вторник и продлятся до сентября. Производством проекта занимается кинокомпания “Триикс медиа” при поддержке “Енисей кино” и “Сибирь Триикс медиа”. Художественная картина основана на реальных событиях и рассказывает об истории офицера ФСБ, внедрившегося в закрытую религиозную общину. Значительная часть съемок пройдет в уникальных природных локациях региона», — сообщили в «Енисей кино».

По сюжету офицер ФСБ Андрей Филатов (Кирилл Балобан) получает задание внедриться в закрытую религиозную общину «Церковь последнего откровения», возглавляемую самопровозглашенным мессией Илларионом. Первая часть съемок прошла в Санкт-Петербурге.

Сериал основан на реальных событиях. Несколько лет назад в Красноярском крае были задержаны руководители организации «Церковь последнего завета» (юридически ликвидирована), в том числе и Сергей Тороп (Виссарион). Позднее он и еще двое его подельников были осуждены, а сама организация была ликвидирована в судебном порядке.