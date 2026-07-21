Гришаева заявила, что ее привлекают отрицательные роли

«Вообще, за всю свою карьеру я исполняла отрицательные роли довольно редко. Но в последнее время они пошли косяком: что госпожа Белладонна, что маркиза де Мертей. На самом деле это очень интересно, потому что, чтобы сыграть отрицательного героя, нужно оправдать его для себя — оправдать где-то внутри. Понять, почему он такой. Именно это меня и привлекает в таких ролях», — сказала она.