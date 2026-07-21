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Гришаева заявила, что ее привлекают отрицательные роли

По словам заслуженной артистки России, чтобы сыграть такого персонажа, нужно оправдать его для себя «где-то внутри»
Нонна Гришаева
Нонна ГришаеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Чтобы играть отрицательного персонажа, необходимо уметь его оправдать. Об этом, отметив привлекательность подобных ролей, в интервью ТАСС сообщила художественный руководитель Театра РОСТА в Царицыне, заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

«Вообще, за всю свою карьеру я исполняла отрицательные роли довольно редко. Но в последнее время они пошли косяком: что госпожа Белладонна, что маркиза де Мертей. На самом деле это очень интересно, потому что, чтобы сыграть отрицательного героя, нужно оправдать его для себя — оправдать где-то внутри. Понять, почему он такой. Именно это меня и привлекает в таких ролях», — сказала она.

21 июля Гришаева отмечает юбилей. Сейчас актриса репетирует роль маркизы де Мертей в мюзикле «Вальмон. Опасные связи» Современного театра мюзикла. Премьера спектакля по роману французского писателя второй половины XVIII века Пьера Шодерло де Лакло состоится 14 и 15 октября в Театриуме на Серпуховке. Наряду с Гришаевой главную роль в постановке исполнит актер Дмитрий Ермак: зрителей ждет дуэт, известный по мюзиклу Zorro. Режиссер — Илья Архипов.