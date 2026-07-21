Гришаева рассказала, о какой роли она мечтает

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра РОСТА в Царицыно, заслуженная артистка России Нонна Гришаева рассказала, что мечтает о трех ролях, одну из которых, роль Долли в мюзикле «Хэлло, Долли!», вероятно, удастся исполнить. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле “Кабаре”, но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл (героиня пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион” — прим. ТАСС) — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о “Хэлло, Долли!”. Есть шансы, что в этот раз все получится», — сказала собеседница агентства.
21 июля Гришаева отмечает свой юбилей. Сейчас актриса репетирует роль маркизы де Мертей в мюзикле Современного театра мюзикла «Вальмон. Опасные связи». Премьера спектакля по роману французского писателя второй половины XVIII века Пьера Шодерло де Лакло состоится 14 и 15 октября в Театриуме на Серпуховке. Наряду с Гришаевой главную роль в постановке исполнит актер Дмитрий Ермак: зрителей ждет дуэт, известный по мюзиклу «Zorro». Режиссер — Илья Архипов.