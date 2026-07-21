Гришаева рассказала, о какой роли она мечтает

«Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле “Кабаре”, но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл (героиня пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион” — прим. ТАСС) — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о “Хэлло, Долли!”. Есть шансы, что в этот раз все получится», — сказала собеседница агентства.