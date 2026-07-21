Американский суд приостановил сделку Warner Bros и Paramount

По данным издания, юристы Минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как считали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство. Как отмечает TWSJ, 12 июня Минюст прекратили проверку, что фактически означает одобрение сделки.