Звезда «Холопа» Милош Бикович может лишиться бизнеса в России

Как утверждает Telegram-канал, ООО «Архангел студия», принадлежащее актеру, признано неплатежеспособным. Студия, созданная в России как аналог сербской Archangel Digital Studio, выпустила всего один фильм, который до сих пор не был представлен зрителям. За 2023 год убытки компании составили 500 тысяч рублей, и ее будущее находится под вопросом.