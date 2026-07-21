Звезда «Холопа» Милош Бикович может лишиться бизнеса в России

Бизнес сербско-российского актера Милоша Биковича может быть ликвидирован в России из-за угрозы банкротства. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Как утверждает Telegram-канал, ООО «Архангел студия», принадлежащее актеру, признано неплатежеспособным. Студия, созданная в России как аналог сербской Archangel Digital Studio, выпустила всего один фильм, который до сих пор не был представлен зрителям. За 2023 год убытки компании составили 500 тысяч рублей, и ее будущее находится под вопросом.
Однако финансовые дела самого актера выглядят более устойчивыми. В сентябре 2022 года артист приобрел апартаменты площадью 72 кв. м в ЖК «Квартал апартаментов Match Point» в районе Филевский Парк, недалеко от «Москва-Сити». Квартира на 24 этаже обошлась ему примерно в 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Максим Матвеев и Милош Бикович могут сыграть в фильме «Контора» Николая Лебедева