В Москве начались съемки семейной сказочной комедии «Барабашка». Главные роли исполнили звезды «Папиных дочек» Филипп Бледный, Мирослава Карпович и Полина Айнутдинова. На экране также появятся Светлана Пермякова и Виктор Логинов, который для роли примерил густую седую бороду и длинноволосый парик.
В основе сюжета — древнее противостояние людей и магических существ. Когда-то они жили в мире, но жадность и злоба разлучили их. Великий Волшебник создал параллельный мир для волшебных созданий, а самых опасных заточил в магическую тюрьму, стражем которой назначил доброго Брабариуса Великолепного, известного как Барабашка.
Прошли века. Школьница Маша, все еще верящая в чудеса, находит волшебное зеркальце — ключ от темницы — и случайно выпускает на волю Злыдня, Лихотуна и Кикиморока. Теперь Барабашке предстоит объединиться с Машей, ее братом Пашей и их родителями, чтобы вернуть опасных беглецов обратно.
«“Барабашка” — история о том, что происходит, когда в обычную жизнь врывается волшебство, и о том, как по-разному люди на это реагируют. Барабашка — маленькое пушистое существо. Он очень милый, но главное — он не идеальный. Он путает заклинания, засыпает в важные моменты, хочет помочь, но все делает не так. И в этом он похож на людей», — рассказала о фильме режиссер и соавтор сценария Ольга Амоль.
Вторым сценаристом «Барабашки» выступила Наталья Добровольская. Генеральный продюсер и автор идеи — Василий Ровенский, известный по фильмам «Царевна-лягушка», «Коты Эрмитажа» и «Сокровища гномов».
Производством ленты занимается кинокомпания «Кинофирма».