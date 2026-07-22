«“Барабашка” — история о том, что происходит, когда в обычную жизнь врывается волшебство, и о том, как по-разному люди на это реагируют. Барабашка — маленькое пушистое существо. Он очень милый, но главное — он не идеальный. Он путает заклинания, засыпает в важные моменты, хочет помочь, но все делает не так. И в этом он похож на людей», — рассказала о фильме режиссер и соавтор сценария Ольга Амоль.