«Эта история — безусловно, детектив и драма, но меня в ней зацепило исследование разных женских судеб, которые развиваются совсем рядом друг с другом, но в таком разном ключе. Для меня это возможность исследовать, как проявляется женская сила в разных жизненных обстоятельствах, что заставляет женщину перестать быть жертвой и взять судьбу в свои руки и что будет, если сил и решимости не хватит. Очень ценно, что эта история написана женщиной и оказалась в женских режиссерских руках», — рассказала о «Горничной» Светлана Иванова.