Стартовали съемки 8-серийной криминальной драмы «Горничная». Главную роль в сериале сыграет казахстанская актриса Акбота Абдибек. Также в проекте заняты Павел Табаков, Светлана Иванова, Евгения Дмитриева, Камилла Нуралиева, Петр Натаров, Ян Гэ и другие.
По сюжету, мигрантка из Кыргызстана Айколь после четырех лет мытарств получает работу горничной в роскошном отеле. Но в первый же день ее маленького сына Саина похищают по ошибке, приняв за наследника китайских миллиардеров. Чтобы вернуть ребенка, Айколь втягивается в опасную игру, где сталкиваются интересы преступников, чужие тайны и безжалостные обстоятельства.
«Эта история — безусловно, детектив и драма, но меня в ней зацепило исследование разных женских судеб, которые развиваются совсем рядом друг с другом, но в таком разном ключе. Для меня это возможность исследовать, как проявляется женская сила в разных жизненных обстоятельствах, что заставляет женщину перестать быть жертвой и взять судьбу в свои руки и что будет, если сил и решимости не хватит. Очень ценно, что эта история написана женщиной и оказалась в женских режиссерских руках», — рассказала о «Горничной» Светлана Иванова.
Режиссером и автором сценария выступила дебютантка Инкар Есмагамбетова. Вместе с ней над сериалом работают оператор Никита Городниченко, художник-постановщик Юлия Ульрих, художник по костюмам Евгения Соболева и другие. Продюсеры проекта — Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
Производством «Горничной» занимаются онлайн-кинотеатр Okko совместно с компанией «Место силы» и продюсерским центром Originals Production.
Дата выхода сериала пока неизвестна.