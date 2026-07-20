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22-летняя дочь Чарли Шина ответила на слухи о том, что отец ее содержит

Дочь Чарли Шина Сами ответила на слухи о финансовой поддержке со стороны отца
Чарли Шин
Чарли ШинИсточник: Legion-Media.ru

Дочь Чарли Шина, 22‑летняя Сами Шин, опровергла слухи о финансовой поддержке со стороны отца. В личном блоге модель заявила, что полностью обеспечивает себя с 18 лет. Поводом для заявлений стали обсуждения в Сети: подписчики гадали, откуда у девушки такой роскошный образ жизни.

«Эти комментарии меня ужасно расстраивают, потому что этот человек не дал мне ни копейки за последние четыре года», — призналась девушка.

Сами Шин
Сами ШинИсточник: Legion-Media.ru

Она добавила, что недавно узнала о покупке Чарли Шином машины для ее сестры — 21‑летней Лолы — и была удивлена высокой стоимостью подарка. В попытке добиться хоть какой‑то поддержки Сами пару недель назад в шутку попросила отца купить ей лошадь за ту же сумму.

Недавно стало известно, что Шин выплатит бывшей жене 500 тысяч долларов по делу об алиментах. Брук Мюллер утверждала, что экс‑супруг должен был платить по 55 тысяч долларов в месяц, но с июля 2011 года начал задерживать выплаты или не платить вовсе.