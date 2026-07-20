22-летняя дочь Чарли Шина ответила на слухи о том, что отец ее содержит

Она добавила, что недавно узнала о покупке Чарли Шином машины для ее сестры — 21‑летней Лолы — и была удивлена высокой стоимостью подарка. В попытке добиться хоть какой‑то поддержки Сами пару недель назад в шутку попросила отца купить ей лошадь за ту же сумму.