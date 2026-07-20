Умер один из создателей «Терминатора»

«Пока весь мир вспоминает незабываемые фильмы, которые он помог создать, мы будем чтить Уильяма за его доброту, чувство юмора, блестящее воображение и любовь, которой он так легко делился с родными и друзьями», — говорится в заявлении родственников Уишера.