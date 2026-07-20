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Умер один из создателей «Терминатора»

Работавший над «Терминатором» сценарист Уильям Уишер-младший умер в возрасте 71 года
Кадр из фильма «Терминатор»
Кадр из фильма «Терминатор»

Сценарист Уильям Уишер-младший, являющийся одним из создателей франшизы «Терминатор», умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает The Wrap.

Уишер ушел из жизни 14 июля у себя дома. 19 июля смерть драматурга подтвердили в официальном сообщении его родные.

«Пока весь мир вспоминает незабываемые фильмы, которые он помог создать, мы будем чтить Уильяма за его доброту, чувство юмора, блестящее воображение и любовь, которой он так легко делился с родными и друзьями», — говорится в заявлении родственников Уишера.

Уильям Уишер-младший был другом детства режиссера Джеймса Кэмерона и помогал ему в работе над сценарием блокбастера «Терминатор». Впоследствии он стал соавтором сценария сиквела «Терминатор 2». Он также является сценаристом таких картин, как «13-й воин», «Судья Дредд» и «Изгоняющий дьявола: Приквел».