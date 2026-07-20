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Ида Галич и Павел Деревянко снимутся в фильме про Кота в сапогах

Картина выйдет на экраны в 2027 году
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ида Галич
Ида ГаличИсточник: Legion-Media.ru

Ида Галич и Павел Деревянко исполнят главные роли в фильме «Кот в сапогах. Новые приключения» — семейном фэнтези по мотивам сказки Шарля Перро.

Также в картине снимутся Александр Метелкин и Ольга Сухарева, а режиссером выступит Ирина Обидова.

По сюжету главный герой Андрей становится владельцем старого театра, которому грозит закрытие. Чтобы сохранить его, он решает поставить мюзикл и собирает команду талантливых детей, готовых выйти на сцену. Но воплотить задуманное оказывается непросто: не все в городе верят в успех этой затеи и готовы поддержать необычный проект. И тут у Андрея появляется неожиданный союзник — обаятельный и дерзкий Кот в сапогах. 

Постер к фильму «Кот в сапогах. Новые приключения»
Постер к фильму «Кот в сапогах. Новые приключения»

В отличие от классической сказки, действие фильма разворачивается в наши дни. Создатели обещают объединить в картине элементы семейного кино, фэнтези и мюзикла, а самого Кота в сапогах представить как самостоятельного героя с ярким характером.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 2027 год. Прокатчиком выступит «НМГ Кинопрокат».

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