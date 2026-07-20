По сюжету главный герой Андрей становится владельцем старого театра, которому грозит закрытие. Чтобы сохранить его, он решает поставить мюзикл и собирает команду талантливых детей, готовых выйти на сцену. Но воплотить задуманное оказывается непросто: не все в городе верят в успех этой затеи и готовы поддержать необычный проект. И тут у Андрея появляется неожиданный союзник — обаятельный и дерзкий Кот в сапогах.