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32-летний Эльдар Калимулин рассказал, почему недоволен своей внешностью

Актер признался, что не хотел бы выглядеть моложе своих лет
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин

Эльдар Калимулин рассказал, что из-за моложавой внешности ему до сих пор предлагают роли подростков, студентов и выпускников. По словам 32-летнего актера, раньше его это сильно раздражало.

«Долго играл подростков, потом студентов, теперь выпускников… То ли я отстаю от персонажей, то ли они от меня… Какое-то время это раздражало, ведь внутри мне все тридцать пять», — признался артист в беседе с WomanHit.

Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин

Со временем Калимулин стал спокойнее относиться к этому. Актер отметил, что остается лишь принять свою особенность и ждать ролей, которые позволят ему раскрыться по-новому.

«Порой пригляжусь к себе в зеркале — вроде постарел, а потом побреюсь, отдохну недельку, и опять как новенький», — пошутил он.

Ранее в сети раскритиковали внешность 52-летней Юлии Высоцкой.