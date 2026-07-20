Эльдар Калимулин рассказал, что из-за моложавой внешности ему до сих пор предлагают роли подростков, студентов и выпускников. По словам 32-летнего актера, раньше его это сильно раздражало.
«Долго играл подростков, потом студентов, теперь выпускников… То ли я отстаю от персонажей, то ли они от меня… Какое-то время это раздражало, ведь внутри мне все тридцать пять», — признался артист в беседе с WomanHit.
Со временем Калимулин стал спокойнее относиться к этому. Актер отметил, что остается лишь принять свою особенность и ждать ролей, которые позволят ему раскрыться по-новому.
«Порой пригляжусь к себе в зеркале — вроде постарел, а потом побреюсь, отдохну недельку, и опять как новенький», — пошутил он.
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