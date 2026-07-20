Недавно ставшие родителями Иван Янковский и Диана Пожарская вышли в свет

Иван Янковский и Диана Пожарская, в июне ставшие родителями во второй раз, появились на публике.
Актеры вместе пришли на просмотр финального матча чемпионата мира по футболу в один из московских ресторанов, где также собрались многие представители российского шоу-бизнеса.
Для выхода в свет 34-летняя Пожарская выбрала черное платье-рубашку из легкой ткани с мелким красным принтом и короткими рукавами. Янковский пришел в белой футболке, стилизованной под спортивную форму, серых брюках и кепке.
На некоторых кадрах пара позирует с журналистом и дизайнером Алеко, который надел синие джинсы, коричневую футболку и зеленую рубашку.
Также на мероприятии появились футболисты Федор Смолов и Павел Мамаев с женами и Сарик Андреасян с Елизаветой Моряк. Все знаменитости предпочли расслабленные повседневные образы.
Ранее Иван Янковский рассказал, у какого режиссера мечтает сняться.