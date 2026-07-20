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Недавно ставшие родителями Иван Янковский и Диана Пожарская вышли в свет

Пара появилась на публике ради финала ЧМ-2026 по футболу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Диана Пожараская и Иван Янковский / фото: соцсети
Диана Пожараская и Иван Янковский / фото: соцсети

Актеры вместе пришли на просмотр финального матча чемпионата мира по футболу в один из московских ресторанов, где также собрались многие представители российского шоу-бизнеса.

Для выхода в свет 34-летняя Пожарская выбрала черное платье-рубашку из легкой ткани с мелким красным принтом и короткими рукавами. Янковский пришел в белой футболке, стилизованной под спортивную форму, серых брюках и кепке.

На некоторых кадрах пара позирует с журналистом и дизайнером Алеко, который надел синие джинсы, коричневую футболку и зеленую рубашку.

Диана Пожарская, Иван Янковский и Алеко / фото: соцсети
Диана Пожарская, Иван Янковский и Алеко / фото: соцсети

Также на мероприятии появились футболисты Федор Смолов и Павел Мамаев с женами и Сарик Андреасян с Елизаветой Моряк. Все знаменитости предпочли расслабленные повседневные образы.

Ранее Иван Янковский рассказал, у какого режиссера мечтает сняться.