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Оператор раскрыл подробности первого эпизода нового «Гарри Поттера»

Оператор «Гарри Поттера» Адриано Голдман заявил, что Хогвартс покажут в первом же эпизоде

Оператор-постановщик Адриано Голдман, работающий над новой экранизацией книг о Гарри Поттере, раскрыл некоторые подробности производства сериала. Об этом он рассказал в своем влоге на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Так, по словам Голдмана, Хогвартс появится уже в конце первого эпизода грядущего сериала, причем будет показан не глазами юного волшебника. Оператор сообщил также, что действие большей части первой серии будет происходить в мире магглов. Сейчас команда проекта работает над цветокоррекцией.

Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)
Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)

Также Голдман раскрыл еще одну особенность съемочного процесса: из-за того, что большинству актеров приходится совмещать участие в проекте с учебой, они приходят на площадку всего на полтора часа.

Известно, что новый «Гарри Поттер» стартует онлайн 25 декабря 2026 года. Премьера состоится на платформе HBO Max.

Ранее сообщалось, что сериал о Гарри Поттере столкнулся с волной критики еще до выхода на экраны.