Оператор раскрыл подробности первого эпизода нового «Гарри Поттера»

Так, по словам Голдмана, Хогвартс появится уже в конце первого эпизода грядущего сериала, причем будет показан не глазами юного волшебника. Оператор сообщил также, что действие большей части первой серии будет происходить в мире магглов. Сейчас команда проекта работает над цветокоррекцией.