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Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение «Одиссеи» Нолана

Фильм американского режиссера вышел в мировой прокат 17 июля
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство культуры России не получало заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Одиссея” в Минкультуры России не поступало», — говорится в сообщении.

«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал $264,1 млн, став лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе, преодолевая гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами.