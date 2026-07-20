В Москве стартовали съемки романтической комедии «Мой немолодой человек». Новый фильм «Квартета И» расскажет историю любви мужчины и женщины с большой разницей в возрасте. Главные роли исполняют Леонид Барац и София Лопунова.
В кадре также появятся Виктория Исакова, певица Анжелика Варум и звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич.
По сюжету, успешный архитектор Женя, давно решивший, что любовь осталась в прошлом, неожиданно влюбляется в Юлю, которая намного моложе него. Случайная встреча постепенно меняет жизнь обоих и заставляет их решить: готовы ли они быть вместе вопреки разнице в возрасте и мнению окружающих.
Все участники «Квартета И» примерят на себя новые роли: Ростислав Хаит сыграет лучшего друга Жени, Камиль Ларин — его психолога, а Александр Демидов — отца Юли. Режиссером выступает Сергей Ильин, известный по фильму «Страсти по Матвею».
Производством картины занимается студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start. Дистрибьютор— «Атмосфера кино».
Премьера фильма «Мой немолодой человек» в кинотеатрах состоится 4 марта 2027 года.