По сюжету, успешный архитектор Женя, давно решивший, что любовь осталась в прошлом, неожиданно влюбляется в Юлю, которая намного моложе него. Случайная встреча постепенно меняет жизнь обоих и заставляет их решить: готовы ли они быть вместе вопреки разнице в возрасте и мнению окружающих.