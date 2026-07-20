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Виктория Исакова снимается в новой комедии «Квартета И»

Фильм «Мой немолодой человек» выйдет в кино весной 2027 года
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Виктория Исакова на съемках фильма «Мой немолодой человек»
Виктория Исакова на съемках фильма «Мой немолодой человек»

В Москве стартовали съемки романтической комедии «Мой немолодой человек». Новый фильм «Квартета И» расскажет историю любви мужчины и женщины с большой разницей в возрасте. Главные роли исполняют Леонид Барац и София Лопунова.

В кадре также появятся Виктория Исакова, певица Анжелика Варум и звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич.

На съемках фильма «Мой немолодой человек»
На съемках фильма «Мой немолодой человек»

По сюжету, успешный архитектор Женя, давно решивший, что любовь осталась в прошлом, неожиданно влюбляется в Юлю, которая намного моложе него. Случайная встреча постепенно меняет жизнь обоих и заставляет их решить: готовы ли они быть вместе вопреки разнице в возрасте и мнению окружающих.

Леонид Барац и София Лопунова на съемках фильма «Мой немолодой человек»
Леонид Барац и София Лопунова на съемках фильма «Мой немолодой человек»

Все участники «Квартета И» примерят на себя новые роли: Ростислав Хаит сыграет лучшего друга Жени, Камиль Ларин — его психолога, а Александр Демидов — отца Юли. Режиссером выступает Сергей Ильин, известный по фильму «Страсти по Матвею».

На съемках фильма «Мой немолодой человек»
На съемках фильма «Мой немолодой человек»

Производством картины занимается студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start. Дистрибьютор— «Атмосфера кино».

Премьера фильма «Мой немолодой человек» в кинотеатрах состоится 4 марта 2027 года.