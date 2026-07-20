Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях серию снимков, сделанных во время отдыха на Сицилии. На одном из кадров 56-летняя актриса и певица позирует в эффектном образе от Dolce & Gabbana.
Для фотосессии Лопес выбрала черное полупрозрачное боди, сетчатые колготки, чулки и кружевную накидку. Образ дополнили золотые браслеты, массивное колье и диадема.
В ту же подборку попало селфи звезды без макияжа и укладки, а также фото, на котором Лопес сидит в круглой мраморной ванной.
Ранее Дженнифер Лопес посетила финал Уимблдона. После этого ее раскритиковали из-за неуместного образа с широкополой шляпой, которая мешала другим зрителям следить за игрой.