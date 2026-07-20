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56-летняя Дженнифер Лопес устроила фотосессию в прозрачном боди на балконе

Звезда показала фигуру в эффектном наряде на Сицилии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях серию снимков, сделанных во время отдыха на Сицилии. На одном из кадров 56-летняя актриса и певица позирует в эффектном образе от Dolce & Gabbana.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Соцсети

Для фотосессии Лопес выбрала черное полупрозрачное боди, сетчатые колготки, чулки и кружевную накидку. Образ дополнили золотые браслеты, массивное колье и диадема.

В ту же подборку попало селфи звезды без макияжа и укладки, а также фото, на котором Лопес сидит в круглой мраморной ванной.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсетиИсточник: Соцсети
Дженнифер Лопес на отдыхе / фото: соцсети
Дженнифер Лопес на отдыхе / фото: соцсети

Ранее Дженнифер Лопес посетила финал Уимблдона. После этого ее раскритиковали из-за неуместного образа с широкополой шляпой, которая мешала другим зрителям следить за игрой.