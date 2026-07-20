Марина Неелова родила дочь в 1987 году. Она появилась на свет вскоре после расставания актрисы с шахматистом Гарри Каспаровым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). При этом Каспаров отрицает, что является отцом Ники. Ее воспитал второй супруг Нееловой — дипломат Кирилл Геворгян.