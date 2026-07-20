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В сети появилось редкое фото 39-летней дочери Марины Нееловой

Наследница актрисы работает художницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марина Неелова
Марина НееловаИсточник: Legion-Media.ru

Дочь 79-летней актрисы Марины Нееловой Ника опубликовала редкое фото в соцсетях. 39-летняя наследница артистки живет в Лондоне и занимается современным искусством. Обычно в своем блоге она делится фотографиями, связанными с творческими проектами, а личные снимки появляются там нечасто.

На новом фото наследница звезды позирует в аэропорту Хитроу. Волосы художницы собраны назад, а на лице почти нет макияжа. Образ дополнила свободная рубашка в черно-белую полоску.

«Привет, Хитроу», — подписала снимок дочь актрисы.

Дочь Марины Нееловой / фото: соцсети
Дочь Марины Нееловой / фото: соцсети

Марина Неелова родила дочь в 1987 году. Она появилась на свет вскоре после расставания актрисы с шахматистом Гарри Каспаровым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). При этом Каспаров отрицает, что является отцом Ники. Ее воспитал второй супруг Нееловой — дипломат Кирилл Геворгян.

Ранее Неелова назвала неожиданностью получение звания Героя труда.