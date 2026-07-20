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Скачки во времени и переодевания на лету: малозаметные киноляпы в мюзикле «Ла-Ла Ленд»

Романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал одним из самых обсуждаемух кинохитов 2016 года. Посмотрим, какие киноляпы проникли на экран при создании популярного фильма
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Яркие цвета, запоминающиеся песни, романтичные танцевальные номера, химия между главными героями, — все это собрал и смешал в один коктейль режиссер Дэмьен Шазелл. На выходе получился один из самых популярных мюзиклов последних десятилетий — «Ла-Ла Ленд». Картина с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях собрала более полумиллиарда долларов в прокате, а также свыше сотни разнообразных кинематографических наград. Только с церемонии вручения «Оскаров» создатели фильма унесли шесть заветных статуэток (а в руках подержали даже семь).

«Ла-Ла Ленд» получил высочайшие оценки критиков за режиссуру и операторскую работу. Фильм, несмотря на обилие динамичных сцен, великолепно снят и смонтирован. И в нем на удивление мало киноляпов. Хотя наиболее въедливые зрители все-таки смогли разглядеть несколько.

Вот и познакомились

Первая встреча главных героев происходит в пробке на шоссе Лос-Анджелеса. И оно вышло не слишком романтичным. Амелия Долан, которую все зовут Миа, зачиталась за рулем и пропустила момент начала движения. Стоявший за ней Себастьян посигналил девушке, поравнялся с ее машиной, в ответ на свой укоризненный взгляд получил от нее неприличный жест и уехал.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Эта сцена присутствует в фильме дважды, но когда зрители видят ее глазами персонажа Гослинга, действия Мии несколько отличаются. Она сначала демонстрирует палец, взмахивает кистью, качает головой и лишь затем опускает руку, хотя в начале фильма девушка ограничивается только одним жестом.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Загадочная сумка

Один из самых ярких аксессуаров Мии — красная сумка-тоут, с которой она подходит к сцене танца под песню «A Lovely Night». С ней же актриса гуляет с Себом по киностудии. Однако между этими моментами, когда Миа утром идет в свое кафе, у нее на плече болтается небольшая желтая сумочка.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Также она одета в черные брюки, а когда герои вместе выходят из кафе, на Мии уже синяя юбка.

​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​
​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​

Сумки Миа носит на левом плече. И в начальных сценах, и во время разговора на ночной парковке, и во время прогулки по киностудии.

​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​
​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​

Однако стоит девушке признаться Себу, что она ненавидит джаз, как обстановка накаляется настолько, что сумка внезапно перепрыгивает на правое плечо девушки.

​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​
​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​

Время для творчества

Небольшая рассинхронизация наблюдается в квартире Себастьяна, куда он приезжает после первой встречи с Мией. Несмотря на то, что в машине он ехал в коричневой рубашке, домой он приходит в синей. Впрочем, выпроводив сестру, герой садится за клавиши вновь в коричневой рубашке. Также в этой сцене стоит обратить внимание на часы. Во время разговора с сестрой они показывают 11:10.

​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​
​ Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​

Затем Себ кричит вдогонку сестре, что он как феникс — все время возраждается из пепла, готовит кофе, и приступает к работе в без десяти десять. Либо между кадрами прошли почти сутки, либо Себастьян переместился на полтора часа в прошлое, чтобы подольше поработать.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​ ​
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​ ​

Производственный момент

Как бы ни расхваливали производители смартфонов камеры в своих изделиях, но для съемок кино чаще используют все-таки громоздкую профессиональную аппаратуру, то и дело норовящую влезть в кадр. В «Ла-Ла Ленде» такой ляп можно заметить, когда герои едут вечером к планетарию. В этот момент в машине Себа на секунду отражается операторский кран.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​ ​
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​ ​

Ранее оборудование можно заметить в сцене на автостраде. Когда толпа танцует перед грузовиком со спрятанным в нем оркестром, на спину мужчины в зеленой футболке наползает прямоугольная тень от камеры. Кроме того, в стартовой сцене можно разглядеть вмятины на крышах и капотах машин, оставленные танцорами во время предыдущих дублей.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​ ​
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» ​ ​