Яркие цвета, запоминающиеся песни, романтичные танцевальные номера, химия между главными героями, — все это собрал и смешал в один коктейль режиссер Дэмьен Шазелл. На выходе получился один из самых популярных мюзиклов последних десятилетий — «Ла-Ла Ленд». Картина с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях собрала более полумиллиарда долларов в прокате, а также свыше сотни разнообразных кинематографических наград. Только с церемонии вручения «Оскаров» создатели фильма унесли шесть заветных статуэток (а в руках подержали даже семь).
«Ла-Ла Ленд» получил высочайшие оценки критиков за режиссуру и операторскую работу. Фильм, несмотря на обилие динамичных сцен, великолепно снят и смонтирован. И в нем на удивление мало киноляпов. Хотя наиболее въедливые зрители все-таки смогли разглядеть несколько.
Вот и познакомились
Первая встреча главных героев происходит в пробке на шоссе Лос-Анджелеса. И оно вышло не слишком романтичным. Амелия Долан, которую все зовут Миа, зачиталась за рулем и пропустила момент начала движения. Стоявший за ней Себастьян посигналил девушке, поравнялся с ее машиной, в ответ на свой укоризненный взгляд получил от нее неприличный жест и уехал.
Эта сцена присутствует в фильме дважды, но когда зрители видят ее глазами персонажа Гослинга, действия Мии несколько отличаются. Она сначала демонстрирует палец, взмахивает кистью, качает головой и лишь затем опускает руку, хотя в начале фильма девушка ограничивается только одним жестом.
Загадочная сумка
Один из самых ярких аксессуаров Мии — красная сумка-тоут, с которой она подходит к сцене танца под песню «A Lovely Night». С ней же актриса гуляет с Себом по киностудии. Однако между этими моментами, когда Миа утром идет в свое кафе, у нее на плече болтается небольшая желтая сумочка.
Также она одета в черные брюки, а когда герои вместе выходят из кафе, на Мии уже синяя юбка.
Сумки Миа носит на левом плече. И в начальных сценах, и во время разговора на ночной парковке, и во время прогулки по киностудии.
Однако стоит девушке признаться Себу, что она ненавидит джаз, как обстановка накаляется настолько, что сумка внезапно перепрыгивает на правое плечо девушки.
Время для творчества
Небольшая рассинхронизация наблюдается в квартире Себастьяна, куда он приезжает после первой встречи с Мией. Несмотря на то, что в машине он ехал в коричневой рубашке, домой он приходит в синей. Впрочем, выпроводив сестру, герой садится за клавиши вновь в коричневой рубашке. Также в этой сцене стоит обратить внимание на часы. Во время разговора с сестрой они показывают 11:10.
Затем Себ кричит вдогонку сестре, что он как феникс — все время возраждается из пепла, готовит кофе, и приступает к работе в без десяти десять. Либо между кадрами прошли почти сутки, либо Себастьян переместился на полтора часа в прошлое, чтобы подольше поработать.
Производственный момент
Как бы ни расхваливали производители смартфонов камеры в своих изделиях, но для съемок кино чаще используют все-таки громоздкую профессиональную аппаратуру, то и дело норовящую влезть в кадр. В «Ла-Ла Ленде» такой ляп можно заметить, когда герои едут вечером к планетарию. В этот момент в машине Себа на секунду отражается операторский кран.
Ранее оборудование можно заметить в сцене на автостраде. Когда толпа танцует перед грузовиком со спрятанным в нем оркестром, на спину мужчины в зеленой футболке наползает прямоугольная тень от камеры. Кроме того, в стартовой сцене можно разглядеть вмятины на крышах и капотах машин, оставленные танцорами во время предыдущих дублей.