Небольшая рассинхронизация наблюдается в квартире Себастьяна, куда он приезжает после первой встречи с Мией. Несмотря на то, что в машине он ехал в коричневой рубашке, домой он приходит в синей. Впрочем, выпроводив сестру, герой садится за клавиши вновь в коричневой рубашке. Также в этой сцене стоит обратить внимание на часы. Во время разговора с сестрой они показывают 11:10.