23-летняя Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова, поделилась в соцсетях редким снимком с мужем Артемом Степаненко. Обычно в своем блоге она не показывает лицо супруга, поэтому новая публикация привлекла внимание подписчиков.
«Самые-самые», «Вы такие красивые!», — писали пользователи.
Михалкова вышла замуж за Артема Степаненко в 2024 году. Вскоре у них родился сын Михаил. Ее супруг — сын федерального чиновника и владельца бизнеса по пошиву армейской формы.
Наталья Михалкова — дочь Артема Михалкова от первого брака и внучка народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. У нее также есть брат и две младшие сестры, которые родились во втором браке ее отца.
Ранее Наталья Михалкова показала маленького сына.