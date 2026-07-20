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23-летняя внучка Никиты Михалкова показала редкое фото с мужем

Наталья Михалкова замужем за сыном федерального чиновника
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Наталья Михалкова, фото: соцсети
Наталья Михалкова, фото: соцсети

23-летняя Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова, поделилась в соцсетях редким снимком с мужем Артемом Степаненко. Обычно в своем блоге она не показывает лицо супруга, поэтому новая публикация привлекла внимание подписчиков.

«Самые-самые», «Вы такие красивые!», — писали пользователи.

Наталья Михалкова с мужем
Наталья Михалкова с мужемИсточник: Соцсети

Михалкова вышла замуж за Артема Степаненко в 2024 году. Вскоре у них родился сын Михаил. Ее супруг — сын федерального чиновника и владельца бизнеса по пошиву армейской формы.

Наталья Михалкова — дочь Артема Михалкова от первого брака и внучка народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. У нее также есть брат и две младшие сестры, которые родились во втором браке ее отца.

Ранее Наталья Михалкова показала маленького сына.