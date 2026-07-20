Зрителя после просмотра «Одиссеи» пришлось выводить из кинозала под конвоем

Позже Цай сообщила журналистам, что полиции удалось вывезти зрителя из кинотеатра. Показ фильма был отложен примерно на 25 минут от запланированного времени начала, и кинотеатр решил опустить все трейлеры, за исключением ролика «Дюны», чтобы наверстать упущенное время.