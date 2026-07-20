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Зрителя после просмотра «Одиссеи» пришлось выводить из кинозала под конвоем

В Лос-Анджелесе зритель отказался покидать зал после «Одиссеи» Нолана
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

В Лос-Анджелесе (США) один из показов фильма Кристофера Нолана «Одиссея» окончился скандалом. Как сообщает New York Post, одного из зрителей пришлось выводить с просмотра картины в кинотеатре «Regal LA Live» под конвоем.

Как рассказала пользовательница социальной сети X Кэт Цай, полицию пришлось вызвать, когда мужчина отказался покидать кинозал.

«Сейчас вызывают полицию, потому что парень с предыдущего показа отказывается покидать свое место. Он хочет посмотреть фильм еще раз», — написала она у себя на странице.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Позже Цай сообщила журналистам, что полиции удалось вывезти зрителя из кинотеатра. Показ фильма был отложен примерно на 25 минут от запланированного времени начала, и кинотеатр решил опустить все трейлеры, за исключением ролика «Дюны», чтобы наверстать упущенное время.

Издание Variety накануне отмечало, что ажиотаж вокруг фильма вызван, среди прочего, форматом: «Одиссея» стала первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Поклонники готовы ехать из других штатов, откладывать дела и даже посещать ночные сеансы ради просмотра.

Критики приняли фильм благосклонно: на Rotten Tomatoes его рейтинг свежести составляет 96%.

Ранее Зендая призналась, что попала в «Одиссею» благодаря мужу Тому Холланду.