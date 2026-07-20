Сидни Суини опубликовала новые фотографии из Австралии, где она отдыхает вместе со своим бойфрендом, 45-летним продюсером Скутером Брауном.
«Немного фото из Австралии», — подписала публикацию 28-летняя актриса.
На снимках звезда «Горничной» и ее возлюбленный позируют у частного вертолета, отдыхают на яхте, проводят время в веревочном парке и ресторане. На одном из фото актриса позирует в черном платье с декольте. Она сделала яркий макияж с черными стрелками и локоны.
Также в подборку попал кадр, на котором Браун целует Суини в щеку. На снимке актриса запечатлена без макияжа и укладки. Она позирует в клетчатой рубашке и белом топе. На голове у звезды солнечные очки.
Ранее Сидни Суини трогательно поздравила возлюбленного с юбилеем. Она поблагодарила его за счастливые моменты вместе и призналась, что он снова научил ее улыбаться.