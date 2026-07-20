На снимках звезда «Горничной» и ее возлюбленный позируют у частного вертолета, отдыхают на яхте, проводят время в веревочном парке и ресторане. На одном из фото актриса позирует в черном платье с декольте. Она сделала яркий макияж с черными стрелками и локоны.