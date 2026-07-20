«Фишер» — российский детективный сериал, основанный на реальных уголовных делах и расследованиях преступлений, которые получили широкий общественный резонанс. Первый сезон рассказывал историю поимки серийного убийцы по прозвищу Фишер. Затем проект превратился в антологию: каждая новая часть посвящена отдельному расследованию и новым героям, которым предстоит выйти на след особо опасных преступников. Благодаря мрачной атмосфере, напряженному сюжету и сильному актерскому составу сериал стал одним из самых заметных российских проектов в жанре криминального триллера.
Вопрос о продолжении уже не стоит — создатели официально подтвердили, что «Фишер» получит четвертый сезон и работа над ним началась еще до выхода третьей части. При этом авторы пока не раскрывают большинство деталей будущих эпизодов.
Известно ли, когда выйдет 4-й сезон сериала «Фишер»
Да, четвертый сезон сериала «Фишер» официально находится в разработке. Над продолжением работают ключевые авторы — шоураннеры и режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев. Также к работе над проектом вновь присоединится режиссер Ольга Френкель. Известно, что четвертый сезон будет называться «Фишер. Черный проспект»
Производство нового сезона стартовало в мае 2026 года. Премьера состоится в 2027 году на платформе Wink, однако точную дату выхода создатели пока не раскрыли. До официального релиза сроки могут измениться.
Кто сыграет в 4-м сезоне сериала «Фишер»
Главный герой — опытный следователь из Твери Алексея Титова. Его сыграет Евгений Цыганов. Любовь Львова и Сергей Тамараев отметили в интервью, что роль писали специально для него. Также в съемках участвует начинающий актер Оливер Рэймонд Мара.
О чем будет 4-й сезон сериала «Фишер»
Авторы проекта отмечали, что намерены и дальше развивать формат антологии, в котором каждый сезон рассказывает самостоятельную историю. События будут развиваться в 90-е годы. Молодой следователь из Москвы Михаил Платонов оказался в центре скандала: он попытался защитить девушку и избил сына известно дипломата. Из-за этого начинающему следователю приходится перевестись в Тверь, где он совместно с Алексеем Титовым будет расследовать запутанные преступления и искать маньяка.
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