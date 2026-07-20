Авторы проекта отмечали, что намерены и дальше развивать формат антологии, в котором каждый сезон рассказывает самостоятельную историю. События будут развиваться в 90-е годы. Молодой следователь из Москвы Михаил Платонов оказался в центре скандала: он попытался защитить девушку и избил сына известно дипломата. Из-за этого начинающему следователю приходится перевестись в Тверь, где он совместно с Алексеем Титовым будет расследовать запутанные преступления и искать маньяка.